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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

新聞評論╱陳時中3+11撇清到底 800條人命一筆勾銷？

重磅快評
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，沒有所謂「3+11」的破口。(圖：疫情指揮中心提供)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，沒有所謂「3+11」的破口。(圖：疫情指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，沒有所謂「3+11」的破口，這項政策沒有影響到社區；雖然有一些機組員以及其家人、諾富特的員工被感染，但這一個群聚的事件，並不是社區的防疫破口。

「3+11」決策大幅鬆綁華航機組員檢疫隔離規定，加上諾富特飯店防疫鬆散，等同大開國境之門，讓新冠病毒長驅直入社區，自5月起掀起本土疫情風暴，台灣也從世界防疫優等生跌落深淵，疫情威脅人民生命，重創人民生計，至今無法擺脫陰影。

但各界追究「3+11」決策的過程與責任，除了民進黨立委范雲的「強烈建議」，證據確鑿、罪無可逭外，陳時中該負什麼責任，更受矚目。但陳時中先推說「副指揮官決策」，被證實撒謊後，改口說「我來負責」；但要怎樣負責？外界要求公布會議紀錄，陳時中卻稱「沒有會議紀錄」，直接搞防疫黑箱。經過幾度改口後，現在陳時中終於咬牙撇清到底，堅稱「3+11」不是防疫破口。

陳時中該不該為「3+11」決策負責，本來監委似乎有點猶豫，還想約詢陳時中，但是被蘇貞昌怒斥「不厚道也不公平」以後，監委很乖巧，馬上改變唱腔，力讚陳時中「工作很辛苦」。現在陳時中更說「3+11」不是防疫破口，監委可以不必調查了；若真要繼續調查，恐怕就要苦思如何把調查報告寫成表揚狀了。

其實，陳時中乾脆一開始說「病毒是天上掉下來的」就好了；這兩三個月翻來覆去，推責推得難看，改口改得多累！反正，蔡英文相信、蘇貞昌也相信、范雲一定相信、監委不敢不相信，還有1450更絕對相信！

陳時中鐵口卸責，疫情警戒造成整個社會幾兆元的經濟損失，彷彿就此煙消雲散，800條染疫冤死的人命更儼然一筆勾銷。但這筆帳，終究是要算到民進黨政府頭上的。

陳時中 防疫 疫情

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曾說負全責…陳時中改稱3+11非破口 挨批甩鍋

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