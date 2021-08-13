台灣自購52.4萬劑ＡＺ疫苗12日下午運抵台灣。儲存疫苗的冷凍櫃一度卡住無法移到盤車上，桃勤工作人員用力推一把才順利上車。(記者鄭超文／攝影)

台灣疫苗 即將用罄，自購52.4萬劑ＡＺ疫苗12日下午3時20分抵台，衛福部食藥署已完成疫苗冷鏈查核與抽樣，將進行各項檢驗，最快19日可檢驗完畢封緘放行。指揮中心指揮官陳時中 12日表示，這批疫苗的施打目標群將依年齡層往下開放，細節仍待討論，近期還會有疫苗進來。

第五輪疫苗施打後，ＡＺ疫苗僅剩33萬劑、莫德納疫苗則是5.6萬劑，疫苗存貨將見底。12日到貨的ＡＺ疫苗是否由政府出面催貨？陳時中說，每一批貨都很努力去催，但「一不小心就被別人拿去」。

莫德納疫苗剩餘量稀少，原建議施打第二劑間隔28天，依照目前指揮中心規定，除一至三類及孕婦可在28天內施打第二劑，其餘施打莫德納第一劑者，第二劑延長到間隔十至12周施打，外界憂心是否可能再延期？陳時中坦言，不排除再延長，但會以12周為主，要看進貨狀況安排。

蔡英文總統表示，加上這批疫苗，台灣取得的疫苗已超過1000萬劑。

至於BNT疫苗到貨進度，據中央社報導，德國原廠BioNTech表示，已與台灣約好交貨期程，只要手續完成就會將疫苗運到台灣。BioNTech發言人以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，該公司生產的COVID-19疫苗已在3日獲得台灣相關單位的緊急使用授權，目前正與夥伴復星醫藥全力以赴，希望盡快提供台灣民眾疫苗。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會上月與上海復星醫藥達成協議，分別採購500萬劑、總計1500萬劑的BNT COVID-19疫苗，捐給政府統籌運用。