1.4%獨鍾高端敬陪末座 綠委僅12人表態願施打

野百合世代12日舉行記者會，齊呼口號發起支持國產疫苗連署。(記者潘俊宏／攝影)

台灣 第六輪疫苗意願登記至13日中午12時止。到12日下午5時，逾111萬人勾選高端疫苗 ，但若以「鍾情指數」比較ＡＺ、莫德納 、高端三種疫苗，高端選擇人數最少，敬陪末座，凸顯台灣民眾對國產疫苗信心不足。台北市議員王鴻薇調查了解，民進黨62席立委中，目前表態登記高端的僅有12人。

指揮中心統計，截至12日下午5時，完成意願登記總人數1349萬餘人，同時勾選ＡＺ與莫德納疫苗最多，占五成三，達727萬餘人，若單看「鍾情指數」，鍾情ＡＺ占比8.1%、鍾情莫德納達29.78%，高端占比為1.44%，約為19萬餘人，但若加上同時勾選其他疫苗者，則逾111萬人。

第六輪高端疫苗預計8月23日開始接種，目前已完成檢驗封緘的高端疫苗有35萬劑，陳時中日前指出，第六輪開打的高端疫苗至少會有60萬劑，尚有25萬劑至今仍未見蹤影，但指揮中心並未說明，除了20歲以上，也尚未公布符合接種對象的條件。

指揮中心先前表示將加快高端疫苗檢驗封緘速度，媒體詢問高端疫苗檢驗封緘不良率、第六輪高端疫苗接種劑量是否可能提高。陳時中表示，都在進行中，檢驗封緘「應該怎麼做就怎麼做」，但對問題都未給出實質答案。

陳時中表示，疫苗品牌尊重民眾個人的選擇自由，「鼓勵每個人都要打（新冠疫苗）」是他的期望。目前ｍＲＮＡ、腺病毒載體、次單位蛋白等技術不同，願意打高端疫苗的人數已經逾100萬，其實不算少，民眾的資訊充足，可瞭解各種疫苗後決定接種，指揮中心只是鼓勵大家都要打疫苗。

第一線醫護人員接種ＡＺ後，第二劑可打莫德納疫苗，指揮中心將配送首波5000多劑莫德納疫苗供醫護施打，17日配送3到4萬劑供符合資格者接種。11日有16萬3459人次接種疫苗，全台灣累計接種達943萬3236人次，疫苗人口涵蓋率37.78%，劑次人口比達每百人14.19劑。

台灣將高端疫苗新增為意願登記接種項目，12日還有親綠人士發起「野百合世代，我們支持台灣疫苗」連署行動。但台北市議員王鴻薇透過網路、臉書、新聞及親致電各立委辦公室調查了解，民進黨62席立委中，目前表態登記高端的僅有12人，至少有五人已經施打第一劑ＡＺ或莫德納。

王鴻薇說，未表態名單中有柯建銘、范雲、吳思瑤等立委，親綠立委像是林昶佐早就打了ＡＺ，陳柏惟也還沒表態。她要號召民眾，踴躍致電去問一下你的立委，到底打的是什麼疫苗？看來綠委諸公對於高端疫苗目前還觀望的多。

民進黨團總召柯建銘不願多作回應，只說，國民黨把自己搞好就好。據了解，柯建銘及黨團書記長羅致政在疫情爆發前，就已打ＡＺ疫苗。羅致政12日表示，每個人打什麼疫苗是個人自由，國民黨說什麼疫苗可打、什麼不可打，才比較有問題；民進黨團幹事長劉世芳對於王鴻薇的說法，表示不願回應。民進黨立委何志偉則說，「不是不報名，只是時候未到」，對於王鴻薇的說法，表示尊重。