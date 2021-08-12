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台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
高端疫苗。圖／台灣食藥署提供
高端疫苗。圖／台灣食藥署提供

台灣第6輪疫苗意願登記至13日中午12時止。到12日下午5時，逾111萬人勾選高端疫苗，但若以「鍾情指數」比較AZ、莫德納、高端3種疫苗，高端選擇人數最少，敬陪末座，凸顯國人對國產疫苗信心不足。對於媒體詢問高端疫苗檢驗封緘不良率問題，指揮中心指揮官陳時中直接跳過，並未回答。

指揮中心統計，截至12日下午5時，完成意願登記總人數1,349萬餘人，同時勾選AZ與莫德納疫苗最多，占5成3，達727萬餘人，若單看「鍾情指數」，鍾情AZ占比8.1%、鍾情莫德納達29.78%，高端占比為1.44%，約為19萬餘人，但若加上同時勾選其他疫苗者，則逾111萬人。

第6輪高端疫苗預計8月23日開始接種，目前已完成檢驗封緘的高端疫苗有35萬劑，陳時中日前指出，第6輪開打的高端疫苗至少會有60萬劑，尚有25萬劑至今仍未見蹤影，但指揮中心並未說明，除了20歲以上，也尚未公布符合接種對象的條件。

指揮中心先前表示將加快高端疫苗檢驗封緘速度，媒體詢問高端疫苗檢驗封緘不良率、第6輪高端疫苗接種劑量是否可能提高。陳時中表示，都在進行中，檢驗封緘「應該怎麼做就怎麼做」，但對問題都未給出實質答案。

陳時中表示，疫苗品牌尊重民眾個人的選擇自由，「鼓勵每一位國人都要打（新冠疫苗）」是他的期望。目前mRNA、腺病毒載體、次單位蛋白等技術不同，願意打高端疫苗的人數已經逾百萬，其實不算少，國人的資訊充足，可瞭解各種疫苗後決定接種，指揮中心只是鼓勵大家都要打疫苗。

第一線醫護人員接種AZ後，第二劑可打莫德納疫苗，指揮中心13日將配送首波5千多劑莫德納疫苗供醫護施打，17日配送3到4萬劑供符合資格者接種。11日有16萬3459人次接種疫苗，全台累計接種達943萬3236人次，疫苗人口涵蓋率37.78%，劑次人口比達每百人14.19劑。

高端疫苗 莫德納 陳時中

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