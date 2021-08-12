華航諾富特案屬群聚事件 陳時中：3+11非社會破口
台帛旅遊將再啟航，外界擔憂「5加9」入境檢疫過於寬鬆，重蹈諾富特「3加11」覆轍，導致防疫破口。中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說會為「3加11」負起全責，但12日首度表示「沒有所謂3加11的破口」，強調「3加11」未影響社區，華航諾富特員工染疫屬群聚事件，而非社會的破口。
王任賢：沒做配套就開放 造成疫情
防疫學會理事長王任賢認為，「3加11」本身沒有錯，但當時沒做好配套就開放，造成疫情，就是破口。他表示，若第一批11.6萬劑AZ疫苗來台，3月22日開放施打時，讓頻繁出入境高風險國家的機師、機組員施打，就不會造成後續多名航空人員染疫，並在諾富特飯店爆發疫情。
台灣飛帛琉旅遊預計8月14日重啟，外界質疑，國人從帛琉返台後，只需5天加強版自主管理，第五天核酸採檢陰性後，再進行九天自主管理。陳時中指出，帛琉當地都已施打疫苗，加上本土零確診且全程包機，無其他國際旅客混搭，且國人出發前都進行核酸檢驗，回台後「五加9」的防疫過程完整。
王必勝：歸咎諾富特群聚 倒因為果
曾赴諾富特飯店處理防疫的醫福會執行長王必勝則指出，「3加11」是機組人員兼顧排班及防疫所做出的制度，並沒有證據指向哪一位個案因此染疫，出現破口，僅能以群聚事件作為定案，不能因為本土事件發生後，倒因為果，歸咎於「3加11」政策造成。
不過，王任賢表示，當時台灣境內、醫療院所還沒被病毒入侵，最高風險就是境外移入，未讓機組員先打疫苗，造成破口，至今專家小組還是沒認錯，「他們沒做配套，才是全世界最大笑話」。
如今外界將機組員「3加11」和帛琉泡泡「五加9」相比，王任賢認為時空背景不同，現在可以打疫苗，比較不用擔心重蹈覆轍。但若陳時中為了「保駕護航」台帛泡泡，硬說「3加11」不是破口而是群聚，他反問，「群聚久了就是小破口，差別在哪？」
王任賢指出，邊境開放是各國必經之路，社區也要有好的應變能力，但開放過程中，應以通則規範，像打過兩劑疫苗的國民，不論到哪一國家，返台後不需14天隔離；打1劑疫苗者，可有一段檢驗期；完全沒打疫苗者，採取更嚴格檢疫措施或禁止出國，不要訂定過多細則，讓民眾無所適從，政府也容易被挑毛病。
柯：奪走800條人命 不需否認錯誤
台北市長柯文哲在臉書貼文指出，現在追究「3加11」已不重要，因為「奪走800多條人命，還在社區中的潛伏感染源」，更讓人戒慎恐懼。政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這更重要。
12日新增6例確診，其中分別為4例本土，及兩例境外移入，死亡個案增加1例。4例本土案例中，台北市3例，新北市1例，其中兩例為已知感染源、兩例關聯不明。
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