華航諾富特案屬群聚事件 陳時中：3+11非社會破口

華航諾富特飯店5月傳出確診，中央流行疫情指揮中心緊急要求飯店所有員工及旅客必須立即到隔離所隔離，在航警協助維持秩序下，所有人在大廳等候搭車離去，有旅客還趁機拍照留念。圖/本報資料照片

台帛旅遊將再啟航，外界擔憂「5加9」入境檢疫過於寬鬆，重蹈諾富特「3加11」覆轍，導致防疫 破口。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中曾說會為「3加11」負起全責，但12日首度表示「沒有所謂3加11的破口」，強調「3加11」未影響社區，華航諾富特員工染疫屬群聚事件，而非社會的破口。

王任賢：沒做配套就開放 造成疫情

防疫學會理事長王任賢認為，「3加11」本身沒有錯，但當時沒做好配套就開放，造成疫情，就是破口。他表示，若第一批11.6萬劑AZ疫苗 來台，3月22日開放施打時，讓頻繁出入境高風險國家的機師、機組員施打，就不會造成後續多名航空人員染疫，並在諾富特飯店爆發疫情。

台灣飛帛琉旅遊預計8月14日重啟，外界質疑，國人從帛琉返台後，只需5天加強版自主管理，第五天核酸採檢陰性後，再進行九天自主管理。陳時中指出，帛琉當地都已施打疫苗，加上本土零確診且全程包機，無其他國際旅客混搭，且國人出發前都進行核酸檢驗，回台後「五加9」的防疫過程完整。

王必勝：歸咎諾富特群聚 倒因為果

曾赴諾富特飯店處理防疫的醫福會執行長王必勝則指出，「3加11」是機組人員兼顧排班及防疫所做出的制度，並沒有證據指向哪一位個案因此染疫，出現破口，僅能以群聚事件作為定案，不能因為本土事件發生後，倒因為果，歸咎於「3加11」政策造成。

不過，王任賢表示，當時台灣境內、醫療院所還沒被病毒入侵，最高風險就是境外移入，未讓機組員先打疫苗，造成破口，至今專家小組還是沒認錯，「他們沒做配套，才是全世界最大笑話」。

如今外界將機組員「3加11」和帛琉泡泡「五加9」相比，王任賢認為時空背景不同，現在可以打疫苗，比較不用擔心重蹈覆轍。但若陳時中為了「保駕護航」台帛泡泡，硬說「3加11」不是破口而是群聚，他反問，「群聚久了就是小破口，差別在哪？」

王任賢指出，邊境開放是各國必經之路，社區也要有好的應變能力，但開放過程中，應以通則規範，像打過兩劑疫苗的國民，不論到哪一國家，返台後不需14天隔離；打1劑疫苗者，可有一段檢驗期；完全沒打疫苗者，採取更嚴格檢疫措施或禁止出國，不要訂定過多細則，讓民眾無所適從，政府也容易被挑毛病。

柯：奪走800條人命 不需否認錯誤

台北市長柯文哲在臉書貼文指出，現在追究「3加11」已不重要，因為「奪走800多條人命，還在社區中的潛伏感染源」，更讓人戒慎恐懼。政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這更重要。

12日新增6例確診，其中分別為4例本土，及兩例境外移入，死亡個案增加1例。4例本土案例中，台北市3例，新北市1例，其中兩例為已知感染源、兩例關聯不明。