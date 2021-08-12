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「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

台新增本土確診4例、1死 52萬劑AZ疫苗到貨

記者陳雨鑫／台北報導
指揮官陳時中。（直播畫面截圖）
指揮官陳時中。（直播畫面截圖）

中央流行疫情指揮中心12日公布台灣新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

此外，消息人士證實，台灣自購52萬劑的AZ疫苗，將由華航CI-834運送，12日下午抵達桃園國際機場。

指揮中心12日表示，12日新增之4例本土病例(其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月4日至8月9日。個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15379)，為80多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月29日因其他原因住院治療，後因照顧者(案15334)確診，於7月12日進行接觸者採檢，7月13日確診，8月7日死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，高端疫苗至少要達到50萬劑時才會考慮開打。但第六輪疫苗在未滿50萬劑時，就已敲定開打時間，目前高端疫苗檢驗封緘的量為35萬劑。

高端疫苗 疫情 台灣

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