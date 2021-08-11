台灣高端疫苗23日開打 最新統計逾107萬人有意願

高端疫苗。圖／台灣食藥署提供

台灣指揮中心指揮官陳時中 今天下午宣布，高端疫苗 於23日開打，截至下午5時，短短4小時再添萬人勾選高端疫苗，展現接種意願，登記高端疫苗總計從106萬2817人上升至107萬5740人。

第6輪COVID-19疫苗意願登記將於8月13日中午12時結束，施打期間為8月23日至8月29日，陳時中下午表示，本輪接種高端疫苗，將至少提供60萬劑，若檢驗封緘順利貨量有望達80萬劑。目前已完成5批約35萬劑高端疫苗完成檢驗封緘。

據中央流行疫情指揮中心最新數據，截至今天下午5時，「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台」全國意願登記完成總人數共1344萬1141人。

疫苗登記狀況，截至下午5時，僅勾選接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗者共107萬9864人，比下午1時的107萬5393人更多，占比從8.01%增加為8.03%。

同樣是占比上升的還有獨鍾高端疫苗者，截至下午5時登記共18萬5470人，占比從1.37%微幅升至1.38%；值得注意的是，非莫德納 （Moderna）疫苗不打的民眾雖然從401萬182人增至401萬2576人，但總體占比卻從下午1時的29.87%降為29.85%。

意願登記中，勾選2個以上疫苗種類者，與今天下午1時數據相比，所有選項占比皆增加。選擇AZ疫苗及莫德納疫苗者共727萬2364人，占比從54.11%攀升至54.20%；選擇AZ疫苗及高端疫苗則為3萬7127人，占比也從0.27%增為0.28%。

選擇莫德納疫苗及高端疫苗為12萬6047人，占比由0.93%升為0.94%；至於AZ疫苗、莫德納疫苗及高端疫苗都願意接種者占比則是微幅增加，從5.35%上升至5.41% ，人數則是從71萬7864人攀升至72萬7096人。