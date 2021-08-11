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台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

噓！星聞 綜合報導
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台灣知名作家九把刀11日在臉書曝光57歲岳母打完AZ疫苗四天後過世，他哀痛寫道：「媽媽在送達醫院前就走了。急診室裡，我們圍繞著媽媽，摸著她的頭髮，她的臉，她的手，不停地道謝，感激她用盡一生的愛陪伴我們，所有人都哭崩了。」

九把刀表示疫情爆發後，岳母依舊持續上班，但這樣無法常常見孫女，所以相當關注疫苗消息，盼能早日打到疫苗，而當輪到岳母可以接種時，她就秒衝去打，相當開心。而岳母打完後一開始沒有任何不適，但接種完第4天後，便開始出現痠痛、嘔吐症狀，在家休息，沒想到卻被岳父發現呼吸心跳趕緊送醫，但到院前就走了。

九把刀表示知道這時候被關注的一定會是疫苗爭議，作為家屬，他坦言很難不把兩者的因果關係聯想在一起，因為過去健檢報告中，岳母只有膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇是超標，其他都是正常數值。

九把刀表示，為求一個清楚明白的答案，一家人選擇解剖，「為了給媽媽，也給我們自己一個清楚明白的答案，儘管深受打擊，我們還是忍痛將媽媽的大體送交司法解剖完畢，正等待後續報告出爐。」

此外，他也透露在岳母走後三天，他依計畫去診所打了AZ疫苗。他說道：「這是我能做的，想做的，也必須做的，因為媽媽，也想為這個世界盡一針之力。」

疫苗 台灣 疫情

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