台灣本土確診3例創新低 北市首見清零

10日新增3例本土個案均在新北市，新北市機動篩檢隊9日起一連3天進駐永和仁愛活動中心為民眾提供篩檢服務。記者潘俊宏／攝影

台灣 10日新增3例本土個案、1例死亡、5例境外移入，單日新增本土個案再創新低，且萬華爆發大規模本土疫情 以來，台北市首次單日掛「零」。指揮官陳時中 表示，新增3例個案均在新北市，為確診縣市別最少的一次，病例關聯也都能即時掌握，疫情控制的還不錯。

台北市副市長黃珊珊10日上午在臉書搶先預告「北市確診個案＋0了！看來我下午疫調會議得跳舞了！」不過隨後刪文，中午才再貼北市加零訊息。她表示，主要是她說過如果有清零就要跳舞給同仁看。

不過，黃珊珊也說，台北市花了1個月左右往清零方向走，第一次看到「加零」，大家會比較興奮，但真的只要高興一天，因社區可能還有隱形傳播鏈，台北市做到第一階段小小目標，還是要戰戰兢兢。

隨著疫情趨緩，二級警戒維持至8月23日，游泳池、樂齡學習中心等適度開放，但海水浴場、K書中心等仍待解封，陳時中說，管理上不是那麼容易，將看業者反映和指引建立的狀況，再一步一步開放。

另有護膚業者抱怨，可幫客人按摩、身體護理，卻不能臉部保養，希望開放相關服務。陳時中說，臉部護膚除了戴口罩、面罩，重點是手部清潔，「手摸來摸去，風險相對高」，如何做好清潔，經濟部和業者還在溝通協調中。