台灣別怕沒有莫德納第2劑 陳時中：有計畫可打

台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／台指揮中心提供

台行政院長蘇貞昌日前曾表示，要在開學前讓所有老師打疫苗 ，提供學生、老師有更好保護。如今台灣疫苗「告急」，基層教師質疑，第一波正式教師已接種疫苗，但第二波代理代課老師、新進教師沒下文，9月1日前「跳票機率可能很大」。對此，台指揮中心指揮官陳時中 表示，原來的目標是讓既有的老師，在開學前14天打疫苗，其餘老師有必要也不排除給予協助。

台灣的學校即將展開新學期，至今還有許多老師尚未施打疫苗，基層教師擔心疫苗政策再度跳票。陳時中坦言，老師會以現在要去上課的為主，未來新進的很難去掌握，但施打率要達到一定情況。他表示，原來目標是既有的老師開學前14天打，現在的老師大部分都有造冊且施打完畢，未來新進的盡量以預約平台登記，有必要的話也不排除施打。

台灣莫德納 疫苗短缺，先前六月中有300多萬名接種第一劑莫德納，間隔12周後將在9月中湧現，但還有許多民眾沒打第一劑，未來如何安排施打？陳時中說，有些假設情況很難回答，只能就現在的目標和方向，「我會講說，我們有800多萬劑估計要給400多萬人打，現在已經打300萬，未來能打到莫德納第一劑的人相對少」。

美國CDC在7月22日公布指引，如果打BNT或莫德納，一定要打2劑才能有足夠保護力，且BNT或莫德納不能互換，未來台灣是否仍考慮混打BNT？陳時中說，的確是有計畫，但沒有相關報導和研究指出第一劑莫德納混打無別選擇，現在以現有劑量會分做二劑來打，因此有400人可以打，但不排除根據科學證據混打，也會根據整體進貨時間去做安排。

國民黨立委林奕華認為，加拿大中央政府官網對莫德納施打指引寫得非常清楚，最短3周、最長16周，但官方建議最佳間隔則是4周，認為指揮中心先前說，「不排除再延長莫德納第2劑間隔」，並舉加拿大16周為例，只揭露部分事實。陳時中回應，最佳接種時刻，各有說法不同，臨床研究也各有不同，根據讓更多人即時打到第一劑提高人口覆蓋率為首要目標，另外是保障第二劑的量予以保留。