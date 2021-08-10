我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

藍委再爆：國產疫苗廠人員 偷渡接種

記者鄭媁楊雅棠／台北10日電
國民黨立委林奕華再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中。(圖：林奕華國會辦公室提供)
國民黨立委林奕華再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中。(圖：林奕華國會辦公室提供)

食藥署特權疫苗又一例，國民黨立委林奕華9日再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中，且施打人數竟比整個食藥署加疾管署的施打人數都還要多，更拒絕公開相關細部數據資料，形同黑箱特權疫苗。

食藥署日前遭指以第二類名義特權超打169%疫苗，前天又被爆出食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（ＣＤＥ）175名員工，也被夾帶進第二類優先施打的名單，早早打完疫苗。

林奕華指出，早在7月初就已行文衛福部，詢問第二類優先接種對象、被用小字列為備註所謂的「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」到底有哪些疫苗廠、又各有多少人？食藥署不但遲遲不願意提供，也不願意說明無法提供的正當理由。

林奕華質疑，如果不能調查、不能蒐集，難道衛福部所有提供給國會的資料都是造假？所以只是不願意接受立委的監督，找一堆推託的藉口罷了，「為何食藥署不願提供疫苗生產及疫苗倉儲物流人員各公司或各廠施打人數？難道疫苗生產人員名單也包含高端、聯亞人員？」

她呼籲食藥署盡速完整提供，不要再黑箱，利用特權盜打國際疫苗。

食藥署主秘李明鑫表示，從上次被指控超打疫苗時就解釋過，「食藥署不是只有正式員工，還有編制外的人力，都在幫忙審核防疫物資」；至於立委質疑的疫苗廠、疫苗倉儲物流人員，這部分並非由食藥署造冊，「要問疾管署」。

指揮中心發言人莊人祥表示，倉儲、物流人員確實由疾管署負責造冊，且之前這些人員都已經過ＡＣＩＰ委員同意列為第二類接種對象，因為這些疫苗運送有任何人感染，就會造成疫苗運輸出現問題。

疫苗 防疫 聯亞

上一則

來美打疫苗 北市8例返台確診

下一則

新聞評論／自肥、超打又放水 食藥署秀下限

延伸閱讀

窮國打不到 英國囤2.1億劑疫苗 又不放棄疫苗專利

窮國打不到 英國囤2.1億劑疫苗 又不放棄疫苗專利
拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了
沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員

沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員
完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

熱門新聞

新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28
性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
蔡依林。(圖／取自IG @jolin_cai)

小Ｓ、蔡依林挺國手被指控台獨 綠委抨擊中國抄家滅族

2021-08-03 11:56

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開