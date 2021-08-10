藍委再爆：國產疫苗廠人員 偷渡接種

國民黨立委林奕華再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中。(圖：林奕華國會辦公室提供)

食藥署特權疫苗 又一例，國民黨立委林奕華9日再爆，食藥署利用衛生單位第一線防疫 人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷藏至第二類特權疫苗施打名單中，且施打人數竟比整個食藥署加疾管署的施打人數都還要多，更拒絕公開相關細部數據資料，形同黑箱特權疫苗。

食藥署日前遭指以第二類名義特權超打169%疫苗，前天又被爆出食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（ＣＤＥ）175名員工，也被夾帶進第二類優先施打的名單，早早打完疫苗。

林奕華指出，早在7月初就已行文衛福部，詢問第二類優先接種對象、被用小字列為備註所謂的「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」到底有哪些疫苗廠、又各有多少人？食藥署不但遲遲不願意提供，也不願意說明無法提供的正當理由。

林奕華質疑，如果不能調查、不能蒐集，難道衛福部所有提供給國會的資料都是造假？所以只是不願意接受立委的監督，找一堆推託的藉口罷了，「為何食藥署不願提供疫苗生產及疫苗倉儲物流人員各公司或各廠施打人數？難道疫苗生產人員名單也包含高端、聯亞 人員？」

她呼籲食藥署盡速完整提供，不要再黑箱，利用特權盜打國際疫苗。

食藥署主秘李明鑫表示，從上次被指控超打疫苗時就解釋過，「食藥署不是只有正式員工，還有編制外的人力，都在幫忙審核防疫物資」；至於立委質疑的疫苗廠、疫苗倉儲物流人員，這部分並非由食藥署造冊，「要問疾管署」。

指揮中心發言人莊人祥表示，倉儲、物流人員確實由疾管署負責造冊，且之前這些人員都已經過ＡＣＩＰ委員同意列為第二類接種對象，因為這些疫苗運送有任何人感染，就會造成疫苗運輸出現問題。