新聞評論／自肥、超打又放水 食藥署秀下限
台灣的疫苗即將進入一波空窗期。700萬民眾仍在苦等不知何時將至的莫德納，ＡＺ所剩不多，ＢＮＴ最快要9月底才現身，全台將有一個半月的空窗僅剩爭議的高端可打。在此之際，傳出了衛福部食藥署官員自肥又超打的醜聞，其造冊人數竟為該署編制人員的兩倍，施打率則高達169％，是全台施打率的五倍。藥品主管部門如此善於「造福」自己，令人大開眼界。
在指揮中心規定的民眾施打疫苗排序中，最受爭議的一類，一直是第二類的「中央及地方政府防疫人員」。所謂「政府防疫人員」，定義可鬆可緊，全憑指揮中心隨意認定及任意增刪；其中，有高風險的一線人員被排除，卻也有文書工作型官員被趁隙納入。數月來，輿論一直要求政府公布「第二類接種名單」，指揮官陳時中卻始終拿《個資法》當擋箭牌，稱這是私密之事。陳時中顯然知道其中有不可告人之事，必須規避監督，因此拒絕公開。
如今，食藥署的超打及自肥情況被揭開，一葉知秋，人們不難看出蔡政府官員在疫苗施打分配過程如何徇私圖利自己。食藥署的編制人員為646人，但其造冊施打人員多達1356人，為署內人員的兩倍之多。其中，包括聘用人員、臨時人員、委外人員乃至替代役均被列入；由食藥署長吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」（ＣＤＥ），175名員工亦全數納入。其濫用情況，比起「好心肝」的爭議，有過之而無不及。對此，在野黨抨擊食藥署「監守自盜」，可謂一針見血。
食藥署並非一般民眾熟知的機構，直到這次新冠疫情，它才一躍而成為台灣政治舞台的要角。讓食藥署一夕大紅大紫的演出，是在上月18日，由吳秀梅親口宣布讓沒做三期試驗高端疫苗取得我國的緊急授權（ＥＵＡ），獲准製造。吳秀梅還刻意略去15名評審專家的保留意見，宣稱僅一名專家反對，把對高端的放水及護航包庇到滴水不漏。更荒謬的是，食藥署發給高端緊急授權後又拖了半個月，才徐徐對郭台銘等團體購捐的ＢＮＴ疫苗核發ＥＵＡ。食藥署的偏頗心機，豈是三言兩語所能道盡？
至此，外界不免懷疑，為何食藥署的疫苗超打名單要把「醫藥品查驗中心」人員悉數納入。這個財團法人的成員，包括負責疫苗審查的委員，難道是食藥署非得先將他們全部「罩住」；如此，審查高端疫苗時，他們才會幫衛福部「罩好」高端？此外，食藥署將內外臨時人員、外包人員全都納入造冊施打，難道就是為了安撫他們並預為封口？也因此，外界質疑，當高端送驗封緘之疫苗，有幾批因擴大量產而出現不良率高達八成的問題，吳秀梅才會氣急敗壞地要追查內部是誰洩密。
由小看大，食藥署的自肥、護航與放水，反映的正是蔡政府內部的三大問題：一是政務官決策視野的狹隘化及偏私化，二是公務員公共服務精神的喪失，三是技術官僚專業道德的沉淪。正因為如此，蔡政府官員可以大膽地劃設小圈圈為「自己人」徇私超打，可以極盡官僚醜態為爭議的高端疫苗護航，卻不肯為全民健康做出積極合理的疫苗籌謀。
最諷刺的是，當這些食藥署的相關人員把自己的手臂打好、打滿之後，他們毫不在意地批准三期試驗沒做、二期仍未解盲的高端疫苗，將它送上公費施打的寶座，丟給廣大毫無選擇的民眾去施打。這時候，他們應該感到很放心吧；因為自己已經有了國外疫苗的保護力，完全不必為高端可能的風險操心。
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