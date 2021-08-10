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新聞評論／自肥、超打又放水 食藥署秀下限

聯合報社論
食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單。 (本報資料照片)
食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單。 (本報資料照片)

台灣的疫苗即將進入一波空窗期。700萬民眾仍在苦等不知何時將至的莫德納，ＡＺ所剩不多，ＢＮＴ最快要9月底才現身，全台將有一個半月的空窗僅剩爭議的高端可打。在此之際，傳出了衛福部食藥署官員自肥又超打的醜聞，其造冊人數竟為該署編制人員的兩倍，施打率則高達169％，是全台施打率的五倍。藥品主管部門如此善於「造福」自己，令人大開眼界。

在指揮中心規定的民眾施打疫苗排序中，最受爭議的一類，一直是第二類的「中央及地方政府防疫人員」。所謂「政府防疫人員」，定義可鬆可緊，全憑指揮中心隨意認定及任意增刪；其中，有高風險的一線人員被排除，卻也有文書工作型官員被趁隙納入。數月來，輿論一直要求政府公布「第二類接種名單」，指揮官陳時中卻始終拿《個資法》當擋箭牌，稱這是私密之事。陳時中顯然知道其中有不可告人之事，必須規避監督，因此拒絕公開。

如今，食藥署的超打及自肥情況被揭開，一葉知秋，人們不難看出蔡政府官員在疫苗施打分配過程如何徇私圖利自己。食藥署的編制人員為646人，但其造冊施打人員多達1356人，為署內人員的兩倍之多。其中，包括聘用人員、臨時人員、委外人員乃至替代役均被列入；由食藥署長吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」（ＣＤＥ），175名員工亦全數納入。其濫用情況，比起「好心肝」的爭議，有過之而無不及。對此，在野黨抨擊食藥署「監守自盜」，可謂一針見血。

食藥署並非一般民眾熟知的機構，直到這次新冠疫情，它才一躍而成為台灣政治舞台的要角。讓食藥署一夕大紅大紫的演出，是在上月18日，由吳秀梅親口宣布讓沒做三期試驗高端疫苗取得我國的緊急授權（ＥＵＡ），獲准製造。吳秀梅還刻意略去15名評審專家的保留意見，宣稱僅一名專家反對，把對高端的放水及護航包庇到滴水不漏。更荒謬的是，食藥署發給高端緊急授權後又拖了半個月，才徐徐對郭台銘等團體購捐的ＢＮＴ疫苗核發ＥＵＡ。食藥署的偏頗心機，豈是三言兩語所能道盡？

至此，外界不免懷疑，為何食藥署的疫苗超打名單要把「醫藥品查驗中心」人員悉數納入。這個財團法人的成員，包括負責疫苗審查的委員，難道是食藥署非得先將他們全部「罩住」；如此，審查高端疫苗時，他們才會幫衛福部「罩好」高端？此外，食藥署將內外臨時人員、外包人員全都納入造冊施打，難道就是為了安撫他們並預為封口？也因此，外界質疑，當高端送驗封緘之疫苗，有幾批因擴大量產而出現不良率高達八成的問題，吳秀梅才會氣急敗壞地要追查內部是誰洩密。

由小看大，食藥署的自肥、護航與放水，反映的正是蔡政府內部的三大問題：一是政務官決策視野的狹隘化及偏私化，二是公務員公共服務精神的喪失，三是技術官僚專業道德的沉淪。正因為如此，蔡政府官員可以大膽地劃設小圈圈為「自己人」徇私超打，可以極盡官僚醜態為爭議的高端疫苗護航，卻不肯為全民健康做出積極合理的疫苗籌謀。

最諷刺的是，當這些食藥署的相關人員把自己的手臂打好、打滿之後，他們毫不在意地批准三期試驗沒做、二期仍未解盲的高端疫苗，將它送上公費施打的寶座，丟給廣大毫無選擇的民眾去施打。這時候，他們應該感到很放心吧；因為自己已經有了國外疫苗的保護力，完全不必為高端可能的風險操心。

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