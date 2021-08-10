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黑白集／遲交卻押寶 用莫德納護航高端?

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高端疫苗將於第六輪施打，目前已有五批高端疫苗完成封緘檢驗。(圖：食藥署提供)
高端疫苗將於第六輪施打，目前已有五批高端疫苗完成封緘檢驗。(圖：食藥署提供)

台灣採購的莫德納疫苗，「終於」又到貨10萬劑。不同於以往疫苗抵台大張旗鼓，這次政府低調許多。一來比起需求，這數量如杯水車薪；二來算上這批，自購莫德納的到貨比例還不到四分之一。如此嚴重的遲誤，太高調只會自暴其短。

外購疫苗中，莫德納是僅次於ＡＺ的第二大主力，總數505萬劑。年初訂購時，陳時中說「5、6月會到貨」；但如今已8月，只送抵125萬劑。比起美國政府捐贈的莫德納都有250萬劑，該廠交貨效率令人搖頭。

莫德納交貨遲緩，主要是產能不足。同屬ｍＲＮＡ技術的ＢＮＴ疫苗，今年產量約30億劑，莫德納尚不及其三分之一。雖說莫德納明年的目標也是30億劑，但未必能達標。奇怪的是，蔡政府宣布，到後年為止已加購3600萬劑莫德納，形同將外購疫苗全部「押寶」莫德納。

蔡政府難道不怕重蹈覆轍，買得到、卻拿不到貨？又或者，這正是堅持只要莫德納的理由；就是看準它會延誤，蔡政府力推的高端疫苗才能順勢上場，加碼採購？如此才能合理解釋，除了意識形態，蔡政府為何堅持不買ＢＮＴ。

蔡政府疫苗政策，一路走來，荒唐如一，就是政治、利益優先，人命、疫情擺兩旁。今年台灣靠「捐疫苗」度難關，明年全民「被迫高端」，恐難避免。(轉載自聯合報)

莫德納 高端疫苗 台灣

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