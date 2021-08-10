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陳時中：疫苗告急 先滿足第1劑

記者蕭羽耘／台北10日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日坦言「疫苗存量現在就很告急」。(圖：指揮中心提供)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日坦言「疫苗存量現在就很告急」。(圖：指揮中心提供)

台灣ＡＺ、莫德納疫苗即將用罄，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日坦言「疫苗存量現在就很告急」，並直言現階段疫苗施打意願登記者，比能接種的人要「多很多」，正積極和廠商聯絡，另可能再延長接種第一、二劑間隔時間，如此一來，保護力確實可能下降，但仍比尚未接種者高，「有打比沒有打的好」。

ＡＺ、莫德納疫苗分別在6、7月擴大施打，預計需接種第二劑的民眾，將在8月底與9月中旬湧現，但台灣疫苗嚴重不足，又以莫德納缺貨更為嚴重。據統計，台灣仍有397萬人非莫德納不打，至於打過第一劑的300多萬人何時可以打到第二劑？陳時中未正面回應，僅表示，一開始政策就很清楚，要先滿足第一劑的涵蓋率。

關於莫德納疫苗兩劑間隔時間，指揮中心規定，除第一類至第三類對象，以及孕婦等四類維持兩劑間隔28天；其他類別對象均10至12周。因無法掌握進貨時程，陳時中表示，施打間隔需依據疫苗到貨情形，做滾動式調整，有可能再延長時間。

不過，延長第二劑接種時間，疫苗保護力恐受影響，媒體於9日記者會上多次提出質疑，陳時中一開始並未正面回應，只說，先前接種政策已很明確，主要先滿足第一劑涵蓋率，必須考量尚未接種第一劑者，目前認為增加打第一劑涵蓋率比打滿第二劑更為重要。

經兩度追問下，陳才坦言，確實有可能發生保護力下降的情形，但保護力仍比尚未接種者還要高，「有打比沒有打的好」；如果提高第一劑覆蓋率，對整體社會來說，相對保護力較強。

另有民眾「意外」收到第二劑莫德納疫苗預約簡訊，但與第一劑間隔不到十周。陳時中說，確實出現誤植情況，約1500人完成預約，只要成功預約，就會提供接種。指揮中心發言人莊人祥解釋，原因在於接種單位與醫療院所幫民眾接種第一劑疫苗時勾錯身分別，將第六類、第八類勾成第三類，已進行更正。

美國研究證實，打流感疫苗可降低新冠重症。醫療應變組副組長羅一鈞說，染疫前接種過流感疫苗者，住進加護病房或急診機率確實較低，建議民眾踴躍接種流感疫苗。

流感疫苗 莫德納 陳時中

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