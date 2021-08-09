AZ、莫德納將雙缺 200萬莫粉打不到

第五批採購莫德納疫苗近10萬劑，8日下午由華航貨機運抵桃園國際機場，因數量不多，仍無法解決目前疫苗荒困境。(記者季相儒／攝影)

台灣 面臨疫苗 荒，第五批自購莫德納 疫苗約10萬劑昨下午抵桃園機場，指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗數量太少，尚未決定優先接種民眾，需謹慎規畫。此外，五輪接種莫德納疫苗，目前僅剩60多萬劑，「在這輪接種完畢後，應該所剩不多。」

蔡英文總統說，接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，「我們會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。我也要請大家一起繼續努力，落實防疫，並用更高的整體防護力來對抗疫情，守護台灣。」

台灣現存60多萬劑莫德納疫苗，加上昨自購到貨的10萬劑，共70多萬劑存量，推估第五輪打完後，僅剩21萬劑左右。不過，截至昨天傍晚為止，「非莫不打」族群仍高達397萬人，莊人祥表示，即使採購莫德納疫苗均順利抵台，在扣除第二劑及混打數量之後，僅剩不到100萬人可接種完整兩劑，其餘近200萬人無法如願。

莊人祥解釋，台灣採購、受贈總計855萬劑莫德納，約427萬人可完整接種兩劑疫苗，目前全台已有290萬人接種第一劑，加上第五輪43.5萬人，累積333.5萬人打了第一劑，427萬扣除333萬人，僅有93萬多人可打兩劑莫德納。

第五輪莫德納將在11日開打，莊人祥說，符合資格者包含，第一波43.9萬人預約，與追加的第九類53、54歲民眾約4.6萬人，以及第一類醫護開放混打的3.3萬人，總計51.8萬人。

第四輪AZ疫苗已接種完畢，陳時中說，目前地方政府約有30多萬劑存量，近日豪雨成災，南部部分縣市接種據點暫停服務，不少預約者未能如期施打。莊人祥表示，正規畫如何使用剩餘的AZ疫苗，將以受水災影響而尚未接種者，或第一劑滿10周的民眾為優先。

AZ、莫德納即將雙缺，接種計畫即將陷入困境，對此，台大兒童醫院院長黃立民指出，台灣已快無疫苗，如果還是只想打莫德納，恐有難度，希望大家別挑了，「有什麼，就打什麼」。

新冠肺炎疫情趨緩，昨新增4例本土案例，為本土疫情爆發以來最低確診個案數；另新增3例境外移入、3例死亡個案。陳時中表示，病例越來越穩定，希望疫調更精準、疫情控制更好。

指揮中心統計，截至8日，台灣累計1萬5782例確診，分別為1290例境外移入，1萬4439本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計809例新冠肺炎死亡病例，其中801例本土，本土死亡案例正式突破800大關。