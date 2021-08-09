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食藥署疫苗超打169%挨批 署長：希望我們工作停擺？

記者楊竣傑／台北9日電
食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單。 (本報資料照片)
食藥署日前遭踢爆疫苗接種率達169%，如今更被發現，食藥署長吳秀梅將自己擔任董事長的醫藥品查驗中心也夾帶進第一波接種名單。 (本報資料照片)

台灣最近再次陷入疫苗荒，主管疫苗業務的衛福部食藥署之前曾被爆出疫苗造冊人數遠高於編制人員一倍以上，引發自肥爭議，根據本報系聯合報追蹤，不只食藥署裡外都打好打滿，就連食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）175名員工，也被夾帶進第一波第二類優先施打的名單，早早打完疫苗。

記者昨天致電吳秀梅，她解釋CDE是重要的疫苗審查人員，「我們食藥署真的有人員染疫啊，70幾個人無法上班，難道你們希望我們的工作都停擺嗎？」她甚至不悅地說：「這個議題已經講過了，不想再講了。」隨即掛電話。陳時中表示，CDE也會負責藥品核准，有核准的都跟相關工作有關。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，這些人是廣義防疫人員，但多是在辦公室做文書查驗，難道風險與第一線邊境查驗、疫調人員高嗎？他強調，台灣的疫苗量就是不夠，只要官員說疫苗量夠、特定人可以接種，「肯定說謊。」

國民黨立委林奕華上月踢爆，5月中本土疫情大爆發，食藥署編制646名員額，造冊人數卻達1356人，接種人數1089人，員額接種率高達169%，不僅搶打還超打。

林奕華國會辦公室進一步向食藥署索取資料，在造冊人數中，包括職員與聘用人員，尤其臨時人員高達408人，負責邊境查驗、口罩配發的委外駐點人員193人，替代役51人。其中引起爭議的CDE 175人已造冊施打。

衛福部內部人士表示，吳秀梅仗勢是衛福部長陳時中的愛將，陳時中對吳要求照單全收，因此名單不斷膨脹。

由前衛生署捐助成立的CDE，主要工作為受託新醫藥品及生物製劑查驗登記案件技術審查、臨床試驗計畫書審查等；包括高端疫苗臨床試驗的計畫與資料，就會送給查驗中心審閱評估。

高端疫苗 陳時中 工作

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