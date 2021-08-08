8天零死亡 校正回歸突增12死 指揮中心指系統烏龍

台灣本土疫情速報（截至2021年8月7日晚間8時） 製表／醫藥組

台灣疫情 趨緩，7月底至8月初，指揮中心有8天宣布零死亡，但昨天公布突新增12名死亡個案。指揮官陳時中 解釋，並非死亡人數暴增，是連續數天零死亡病例後，判定單位察覺有異，發現自動化程式擷取不完全，漏抓檔案，導致近日衛生單位通報死亡案例未轉入，昨天公布的12例中，有11例是系統烏龍而校正回歸的死亡個案。

陳時中表示，死亡統計來自法務部司法相驗、醫院通報、死亡統計檔等，過去由自動化程式擷取檔案，再由人員判定是否為新冠確診死亡個案，因此死亡案例報告大多會延遲。

但這次問題並非死亡報告延遲，陳時中表示，由於7月23日曾修改程式，近來連續數天零死亡個案後，判定單位察覺怪異，進入檔案中搜尋發現，這段時間自動化程式漏抓檔案，部分檔案未轉入，陸續查出11案例死亡個案，所以昨天一併公布。未來會持續修改程式並進行檢測。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，為整合各系統內新冠確診死亡數，需透過程式互相勾稽，指揮中心過去僅有衛生單位通報死亡數，近日經行政程序，獲得權限可擷取司法相驗死亡通報數，但程式更新後，僅擷取到司法相驗死亡數，衛生通報數則漏擷取，程式再度更新，陸續找出11例來自衛生單位的死亡個案。

除此之外，7月23日公布的案7734，5月26日在家死亡，後續經司法相驗，衛生單位雖有疫調，但較晚追蹤並歸檔死亡個案；另一例為8月6日公布的案3021，5月28日於家中死亡，後續採司法相驗，近期衛福部收到資料並公布。

指揮中心公布昨天新增本土個案6例、境外移入4例，本土案例以新北市4例最多，北市、桃園各1例，解隔離人數達確診人數89.7%。近期疫情趨緩，每日確診數約在10人左右，死亡人數多為個位數，7月底至8月初，指揮中心有8天公布零死亡。