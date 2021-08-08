第6輪將打高端 受試者：抗體未明 為何能施打

指揮中心有條件重新開放預約打莫德納疫苗，開放不到一小時，預約人數已逾供應量半數，指揮官陳時中坦言供應不及需求。（本報資料照片）

台灣第6輪將開打高端疫苗 ，日前有受試者表示，9月才要到醫院進行最後一次抽血檢驗，抗體未明，不解高端為何在8月就能施打。專家指出，無論通過EUA （緊急使用授權）審查或已上市疫苗，都必須持續長期追蹤，了解疫苗長期副作用及抗體剩餘量，用以評估未來能否透過第3劑疫苗強化抗體等。

指揮中心醫療應變組組長羅一鈞昨天表示，高端試驗2期臨床計畫中，民眾滿6個月還需追蹤抗體濃度，但高端疫苗經EUA討論通過才納入接種名單中，民眾有意願就可接種，追蹤抗體濃度與高端通過EUA審查並不衝突。

高端試驗主持人之一、台北醫學大學附設醫院臨床試驗中心主任劉明哲指出，高端2期臨床試驗中需要請受試者回診6次，分別為體檢、施打第一劑疫苗、施打第二劑疫苗、施打2劑滿14天、滿1個月及滿6個月，需定期抽血追蹤其抗體及安全性。

對於參加高端的受試者，多數自3月展開2期實驗後，待9至10月才進行統一解盲，部分受試者已取得公費疫苗接種資格，個別解盲得知打的是安慰劑或試驗疫苗，再自行決定是否要參與延伸性試驗。

此外，指揮中心昨天宣布開放第9類53至54歲民眾，約5.7萬人可施打第一劑莫德納 疫苗，昨天下午4時起開訪登記預約，不到1小時，2萬8587人完成預約，超過可登記人數的一半；指揮中心昨天也宣布，在專責病房等工作的第一線醫護人員約3.3萬可混打疫苗，最快本周開始。

統計顯示，前天單日接種人數26萬7008人，疫苗覆蓋率百之36.88，劑次人口比為38.98。指揮中心發言人莊人祥指出，目前AZ疫苗有41萬7500劑、莫德納疫苗63萬7800劑，待第五輪及1至3類混打醫護人員約3.3萬人接種後，預估還剩下10萬多劑莫德納疫苗。