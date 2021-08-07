我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

AZ混打mRNA疫苗 台專家：可對抗病毒變異株

記者許政榆／台北報導
台指揮中心6日表示，將開放一至三類疫苗接種對象混打疫苗。（本報資料照片）
台指揮中心6日表示，將開放一至三類疫苗接種對象混打疫苗。（本報資料照片）

Delta變異株肆虐各國，現有AZ、莫德納或BNT疫苗，碰上變異株防護力皆下降。台灣目前疫苗短缺，指揮中心6日表示，將開放一至三類對象混打疫苗，以醫護為優先族群。專家認為，目前Beta變異株最容易使疫苗保護力下降，而國外研究可見，混打AZ與mRNA疫苗，可增加抗體效價，的確是對付變種病毒株的一項策略。

台北榮民總醫院今舉辦「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」研討會，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如等專家出席，就疫苗發展的困境與契機做發表。

施信如表示，病毒產生突變，會在細胞中複製RNA時發生，進到細胞後病毒會基因重組，因此產生變異，可能變得更容易傳播，或讓疫苗效力打折。目前疫情全球大流行，越多感染越多變異，必須阻斷感染，才可能降低病毒再變異。

目前全球變異株，Alpha最早於英國發現，也是造成台灣本土疫情的變異株；Beta最早於南非出現，是目前使疫苗效力下降最多的變異株；Gamma最早於巴西發現，後來傳到日本，傳播力增強、也會讓疫苗效力降低；Delta最早於印度發現，也是全球最擔心，傳播力更強，讓疫苗效力打折，但毒性並沒有更強。

施信如表示，以國外研究來看，AZ＋mRNA疫苗比起AZ+AZ，可增加抗體效價，且可對抗beta病毒株，混打的確是對付變種病毒的一種策略。雖然混打可解決部分問題，但現有莫德納、BNT疫苗，對於Beta、Gamma保護力下降，也有可能感染，因此須考量次世代疫苗，來應變變種病毒。

有學者認為，mRNA疫苗會引發自體免疫疾病，也可能有副作用產生？施信如表示，mRNA施打到人體，頂多在細胞質，不至於影響基因，但臨床上有看到副作用，像是年輕人出現心肌炎等，需要長期追蹤。未來若要打第三劑疫苗，無法確定mRNA疫苗第三劑、第四劑是否有其他副作用，她傾向打較安全的次單位疫苗。

疫苗 變種病毒 台灣

上一則

台增本土確診6例、死亡案例「資料不全」總計12死

延伸閱讀

陳時中認疫苗供貨有「空窗期」 高端最快8/24開打

陳時中認疫苗供貨有「空窗期」 高端最快8/24開打
採購到貨量不到 1% 柯文哲批中央：故意擋國際疫苗

採購到貨量不到 1% 柯文哲批中央：故意擋國際疫苗
抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗

抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗
紐約市疫苗App 漏洞百出易造假

紐約市疫苗App 漏洞百出易造假

熱門新聞

新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

2021-07-31 04:22
台灣羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）昨晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗中國對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東奧／李洋羽球奪金 帶了9球拍赴日 都是老爸親手拉線

2021-07-31 18:41

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」
911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式

911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式