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林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

台增本土確診6例、死亡案例「資料不全」總計12死

記者謝承恩、許政榆、陳雨鑫／台北報導
中央流行疫情指揮中心記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次死亡個案比較多，有12例，原因是系統自7月23日後進行程式修改，「發現這幾天死亡個案都是0例，判定單位有些怪異，發現資料擷取不全，於是發現還有11例死亡，加上今天1例，總計12例。」

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為1例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月27日至8月5日。個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市、桃園市各1例；其中4例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例...
台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增12例死亡個案，為7例男性、5例女性，發病日介5月24日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月22日至7月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月5日累計公布14554位確診個案中，已有13053人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.7%。

指揮中心說，今日新增4例境外移入個案，為2名男性、2名女性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國(案15878)、柬埔寨(案15879)、中國(案15881)、西班牙(案15883)入境，入境日介於8月4日至8月5日，在台期間均無症狀，相關接觸者匡列中。

台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例...
台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例...
台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計2191907例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2174487例排除)，其中15775例確診，分別為1287例境外移入(原公布之本土個案15105，疫調後改判境外移入)，14435本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計806例COVID-19死亡病例，其中798例本土，個案居住縣市分布為新北市397例、台北市307例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例...
台新增10例新冠肺炎確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖：指揮中心提供）

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