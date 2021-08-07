台本周增7例Delta境外移入 2級警戒持續到8.23

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣疫情在可控範圍，全台二級警戒持續到8月23日。（圖：指揮中心提供）

疫情 警戒降為二級至今未見大規模感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨天宣布，台灣疫情在可控範圍，全台二級警戒持續到8月23日，8月10日起游泳 池全面開放。

至於游泳池開放，陳時中表示，泳池選手訓練即刻可以開始，8月10日後不開放場域移除泳池，教育部已遞送相關指引，包括依照水道數、長度計算進行區隔；每場次間隔30分鐘清消；採預約制或人員造冊且入場需採實聯制。另外游泳池內三溫暖、烤箱、戲水池不開放，且禁止飲食。

台灣的父親節即將到來，許多民眾計畫返鄉，陳時中表示，每到節日對防疫都是考驗，社區整體來講還是有非常少的隱形傳播，提醒民眾不能掉以輕心，強烈建議有症狀者在家休息就好；回家一定要把口罩戴好，這是要過節的基本認知。

昨天新增本土病例十例，其中七例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，境外移入兩例；確診個案中新增三例死亡，其中一例為70多歲女性，5月18日無症狀確診，5月28日睡夢中於家中過世，未進入醫院，直接司法相驗，衛福部進行系統勾稽發現，列入死亡案例。

各國因Delta變異株使染疫人數大增，指揮中心昨天也公布過去一周境外移入定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，共驗出八名案例，其中有七例感染Delta變異株，一例為Alpha變異株；其中案15727從美國入境，3月曾接種嬌生疫苗，7月26日入境後採檢仍確診Delta，本身無症狀，Ct值22。

羅一鈞表示，從7月30日至8月5日針對境外移入者病毒定序，七例Delta分別來自美國、印尼、墨西哥、馬來西亞，Alpha來自日本。目前全台49例Delta，37例為境外移入，12例與屏東枋寮群聚有關，最多來自印尼12例、緬甸6例、印度4例。

本周被驗出Delta變異株的案15768、案15825，在國外就出現肺炎，皆需要使用氧氣，搭乘醫療專機返台，其中一例得用高流量氧氣鼻管（HFNC），屬於重症，確診複驗病毒量仍高。除了案15727曾接種疫苗，另外六例都沒有打過疫苗。