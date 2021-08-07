陳時中認疫苗供貨有「空窗期」 高端最快8/24開打

台灣疫苗施打，面臨存量不足的問題。（記者葉信菉／攝影）

台灣 疫苗存量自第四輪、第五輪預約民眾接種完畢，預計剩不到50萬。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 昨坦承，疫苗供應可能有空窗期，第六輪預計開放高端疫苗 。目前高端疫苗已有五批完成封緘檢驗，若排在第六輪上場，最快8月24日可提供施打。

外界關心第五輪疫苗接種後，是否再也沒有AZ與莫德納疫苗？陳時中表示，對於疫苗到貨，有計畫會來，但無法保證會來，一有進貨就會跟大家報告。

預計第六輪上場的高端疫苗，陳時中說，目前送件22批，其中5批完成檢驗封緘，8批待補件，9批檢驗中。陳時中也坦言，第六輪銜接第五輪中間可能出現空窗期，至於盤點、配送，需要多久時間？陳時中說：「時間差不會到一周。」

第四輪施打AZ疫苗時間為7月30日至8月6日，第五輪施打莫德納疫苗為8月11日至8月17日，若以時間差不到一周來看，高端疫苗最快8月24日可以開打。指揮中心昨天傍晚公布最新數據，有意選擇高端疫苗者突破百萬人，非高端不打者有17.4萬人、占1.45%。

藍籲將BNT放入預約系統

全台爆發疫苗荒，指揮官陳時中宣布第六輪將開打高端疫苗。國民黨團昨呼籲，衛福部應將BNT疫苗，比照高端放入預約系統。

國民黨團總召費鴻泰表示，BNT疫苗採購到的量遠比政府採購的其他疫苗量都來得多，應將目前世界上保護力最好的BNT疫苗，比照高端放入預約系統選項中，開放給12歲以上民眾預約；高端都可開始預約，為什麼BNT不能？

黨團副書記長萬美玲則質疑，為加速疫苗覆蓋率，台灣原本一天可以打到20萬人次，但至8月4日止，疫苗只剩89萬多劑，政府也放慢速度一天只打9.7萬劑，塑造台灣還有疫苗可打假象，但也快沒疫苗可打；費鴻泰說，下周第五類打完後，至9月底止，國內恐將僅剩高端疫苗可選擇。

另外，高雄新崛江商圈理事長楊翔茗表示，當地消費以年輕族群為主，但多數年輕人連第一劑都還沒打，很多年輕店家都不敢打高端，寧可等鴻海創辦人郭台銘購買的BNT疫苗。