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採購到貨量不到 1% 柯文哲批中央：故意擋國際疫苗

台灣新聞組／台北7日電
全台鬧疫苗荒，第五輪施打結束，恐進入疫苗「真空期」。（圖：新竹縣政府提供）
全台鬧疫苗荒，第五輪施打結束，恐進入疫苗「真空期」。（圖：新竹縣政府提供）

全台鬧疫苗荒，第五輪施打結束，恐進入疫苗「真空期」。台北市長柯文哲痛批中央故意拖延國際認證的疫苗進入台灣，把國民生命當賭注；他也痛批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，面對疫苗問題，也都是採閃躲、傲慢的態度。

綜合媒體報導，柯文哲說，台灣國產疫苗高端、聯亞兩款，無法理解中央為何如此偏愛「高端」？無論站在醫學倫理或科學方法，都無法認同民進黨政府在搞什麼。他強調，支持台灣生技產業，但無法接受民進黨為了實現目的，把國民生命當賭注，故意拖延國際認證的疫苗進入台灣的時程。

柯文哲也砲打中央流行疫情指揮中心，他批評，陳時中凡是面對記者提問，態度不是閃躲，就是傲慢的回答，像是回答「你不想打，還有別人要打」，這個傲慢執政態度，是他不能接受的。

此外，北市副市長蔡炳坤表示，昨天已完成第四輪疫苗施打，下周將繼續施打第五輪，但此後台灣疫苗就進入「枯水期」，中央向國際採購5481萬劑疫苗，只來了364萬劑僅0.06％，國人接種疫苗需求不足，北市必須思考是否要自購疫苗。否則疫苗不夠，空有花博大型施打站也沒用。

中國時報報導，台中市長盧秀燕也指出，目前正在施打第四輪就已缺疫苗，若等第五輪開打，台中連快打站都不用開，全市醫療院所就可吸收，但8月下旬到9月恐就是國家「疫苗真空期」。

盧秀燕說，第五輪開始預約，中市的服務量能足夠，每天疫苗接種量高，醫療院所一周可打到8萬劑疫苗，快打站也差不多，全市一周總計可打到10幾萬劑，但就是煩惱「沒有疫苗」。

疫苗 台灣 柯文哲

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