黑白集／高端3問沒答案 高官傲慢較健康？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

陳時中 為小事動怒，竟在記者會上飆罵媒體。原因是，有記者連日追問高端共送了幾批疫苗到食藥署檢驗？第一天陳時中答稱「不知道」，第二天陳時中答說「忘了問」；第三天記者再問，陳時中就火大了，嗆這名記者發問的態度「不健康」，還說幾批「跟公共利益無關」。

高端疫苗 審查及核准施打的過程很黑箱，民眾都想知道它的安全性如何，媒體追問批次，怎會跟公共利益無關？再說，人家連問三天，指揮中心官員卻愛理不理，該生氣的應該是媒體和民眾吧？沒想到，反倒是陳時中盛怒打官腔罵人。

一個問題連三問，陳時中都沒答，表示他根本不想理。這個政府，有太多不可告人之事，以層層黑幕遮著，人民無法得知真相；那名記者，其實是在代替全民探詢事實。陳時中的態度則表明：你問都不能問，一直問就是「不健康」。

3月間，也有記者問到全球哪些國家暫緩施打AZ疫苗，指揮中心發言人莊人祥竟倨傲答稱：「我為什麼要告訴你？」兩相比較，陳時中的態度顯更升一級；前者是「不告訴你」，後者是「你不能問」。這些衛福部高官的態度，真的有比較「健康」嗎？

此事還有續集。陳時中次日為此道歉，並說「我修養應該好一點」。然而，記者等待多日的答案，依舊在風中。