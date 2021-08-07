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長者第2劑預約採「雙軌制」 傾聽民意？壓力丟地方

台灣新聞組／台北7日電
長者因數位落差無法上平台登記打疫苗，陳時中6日公布第二劑施打採「雙軌制」。（記者卜敏正／翻攝）
長者因數位落差無法上平台登記打疫苗，陳時中6日公布第二劑施打採「雙軌制」。（記者卜敏正／翻攝）

長者因數位落差無法上平台登記打疫苗等問題受關注，陳時中昨公布第二劑施打採「雙軌制」，65歲以上長者接種第一劑疫苗滿10至12周，若未上平台進行意願登記，指揮中心會提供名冊，由地方政府代為上系統預約、安排接種，並通知施打時間及地點；至於65歲以下，必須到意願平台登記，預約接種。

陳時中指出，「民眾仍可至平台進行登記意願，這屬第一軌。」中央掌握登記者名單後，為避免遺漏，會將尚未登記的名冊交由地方政府。「地方政府可將名冊批次上傳至平台代為登記及預約，協助長輩順利接種，屬第二軌。」另外，一至三類族群及孕婦，在8月11日前接種第一劑滿四周，皆可至平台預約。

對此，許多基層區公所人員及里長紛紛表達「中央終於回應了」、「第二劑尚未意願登記的長者有福了！」還有長者想「解除意願登記」，因比較習慣拿通知單去注射。

然而，指揮中心乍看傾聽民意、採行「雙軌制」，但細看規則，則是要求地方回到平台代為意願登記及預約接種，從頭到尾仍是「單軌制」。

各縣市施打疫苗早已替長輩造冊，指揮中心堅持使用預約平台，美其名是要精準配發疫苗，但根本原因仍在於遲未能掌握現有疫苗供貨量，導致平台規則一改再改，民眾即便上網進行意願登記，但若年齡不夠，想要接種AZ、莫德納疫苗只能一輪拖過一輪，讓人擔心平台僅剩下「許願池功能」。

長輩要打疫苗，「第一軌」必須連破三關，一是上網找到平台，二再搞懂「意願登記、預約接種」的不同，三得把握平台開放時間，上網選擇施打時間及接種地點。另有「第二軌」，地方政府將名冊批次上傳至平台代為登記及預約，再通知長輩接種時間與地點，明明造冊即可完成的事情，未來壓力可能再回到地方政府。

長者因數位落差無法上平台登記打疫苗，陳時中6日公布第二劑施打採「雙軌制」。（圖：...
長者因數位落差無法上平台登記打疫苗，陳時中6日公布第二劑施打採「雙軌制」。（圖：新竹縣政府提供）

疫苗 陳時中 莫德納

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