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台1204萬人登記疫苗意願 願打高端首破百萬人

中央社台北6日電
根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，全台有1204萬人登記疫苗意願，願意接種高端疫苗的人數已突破100萬人，比昨天98萬1863人增2萬多人。圖為高市教育人員施打疫苗。(記者劉學聖／攝影)
根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，全台有1204萬人登記疫苗意願，願意接種高端疫苗的人數已突破100萬人，比昨天98萬1863人增2萬多人。圖為高市教育人員施打疫苗。(記者劉學聖／攝影)

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，全台有1204萬人登記疫苗意願，願意接種高端疫苗的人數已突破100萬人，比昨天98萬1863人增2萬多人。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗通過國內緊急使用授權（EUA），迄今已有逾35萬劑通過檢驗封緘放行，最快8月底前開放接種。

據指揮中心最新統計，截至今天下午5時，全國意願登記完成且尚未預約接種總人數為1204萬2550人。

進一步分析，僅勾選阿斯特捷利康（AZ）疫苗者共91萬6194人、占比7.61%，只勾選莫德納（Moderna）391萬6148人、占比32.52%，只勾選高端疫苗者約17萬4904人、占1.45%。

同時勾選AZ、莫德納疫苗者有620萬6759人、占51.54%，同時選擇AZ、高端疫苗者有3萬4927人、占0.29%，同時勾選莫德納、高端疫苗11萬9291人、占0.99%，AZ、莫德納、高端疫苗都願意接種的民眾則有67萬4127人、占5.6%。

值得注意的是，登記願意接種高端疫苗的人數已達100萬3249人，比昨天98萬1863人再增2萬多人。

高端疫苗 莫德納 疫情

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