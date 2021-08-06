我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

疫苗拉警報 8.17後剩50萬劑…有意打高端者少了1.6萬人

台灣新聞組／台北6日電
疫苗數量遠遠不足。（中央社）
疫苗數量遠遠不足。（中央社）

台灣疫苗預約平台昨天重啟第五輪登記，符合資格者51萬5623人可以上網預約接種莫德納疫苗，截至傍晚5時，預約人數達37萬3000人；以目前疫苗存量，第四輪及第五輪人數皆施打完畢後，剩不到50萬劑，衛福部次長薛瑞元昨坦言，目前存量似乎是有所不足，接下來就看8、9月還有沒有疫苗到貨。

由於莫德納疫苗存貨將保留給第九類對象與第二劑施打者，第一劑能再打莫德納疫苗者有限。發言人莊人祥指出，若錯過這一輪疫苗預約，下一輪未必再有莫德納疫苗。

公費疫苗預約平台7月27日重啟後，新增高端疫苗作為選項之一，民眾「支持國貨」的態度近日有些動搖，8月3日統計有99萬7971人有意願接種，昨天統計只剩98萬1863人，足足少了1.6萬人；非高端不打者僅17萬3356人，增加約200人。

對此，莊人祥澄清，主要是第四、第五輪的疫苗意願平台登記中，分別有人已經接種、預約疫苗。舉例而言，像是複選高端、AZ的民眾，若已接種AZ，因未開放混打，所以高端的選項會被剔除，登記人數就會下降。

第五輪莫德納疫苗預約接種將於8月11日至8月17日開打。莊人祥指出，若符合資格民眾未於時限內上網預約，會納入下一輪預約施打名單中，但實際開打的疫苗品牌仍視意願及供貨量而定。

台北榮總為預約民眾打疫苗。（記者邱德祥／攝影）
台北榮總為預約民眾打疫苗。（記者邱德祥／攝影）

薛瑞元說，目前的因應之道，是有疫苗進來就安排打完。COVAX原承諾6月底會再運送一批AZ疫苗到台灣，至今沒下文，薛瑞元表示，COVAX優先送至較貧窮的國家，是一個可能性。台灣也一直與COVAX做確認，現在陸續還在追蹤。

至於疫苗存量到底夠不夠，他說，牽涉到疫苗會不會再進來，尤其是8、9月的時候。薛瑞元說，政府認為是會進來，但只要飛機還沒降落、實際拿到疫苗，就沒辦法確定會來到台灣。

指揮中心盤點疫苗剩餘量，第四輪及第五輪人數皆施打完畢後，所剩不到50萬劑。莊人祥表示，8月下旬有機會開打高端疫苗，但第六輪施打疫苗對象得看兩周內是否還有AZ、莫德納等其他疫苗進貨決定。

截至目前為止，台灣累計接種疫苗860萬7387次，疫苗接種人口涵蓋率達34.78%。

台灣本土疫情速報
台灣本土疫情速報

高端疫苗 莫德納 台灣

上一則

嗆記者問高端「不健康」 陳時中道歉：我應修養好一點

下一則

小S遭出征 馬英九：兩岸彼此仇視 不會有前途

延伸閱讀

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗
舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業
民調：國產疫苗抗變種 過半民眾沒信心

民調：國產疫苗抗變種 過半民眾沒信心
鄭文燦、侯友宜也逆時中 接種維持預約、造冊雙軌

鄭文燦、侯友宜也逆時中 接種維持預約、造冊雙軌

熱門新聞

新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

2021-07-31 04:22

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控