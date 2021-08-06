疫苗拉警報 8.17後剩50萬劑…有意打高端者少了1.6萬人

疫苗數量遠遠不足。（中央社）

台灣 疫苗預約平台昨天重啟第五輪登記，符合資格者51萬5623人可以上網預約接種莫德納 疫苗，截至傍晚5時，預約人數達37萬3000人；以目前疫苗存量，第四輪及第五輪人數皆施打完畢後，剩不到50萬劑，衛福部次長薛瑞元昨坦言，目前存量似乎是有所不足，接下來就看8、9月還有沒有疫苗到貨。

由於莫德納疫苗存貨將保留給第九類對象與第二劑施打者，第一劑能再打莫德納疫苗者有限。發言人莊人祥指出，若錯過這一輪疫苗預約，下一輪未必再有莫德納疫苗。

公費疫苗預約平台7月27日重啟後，新增高端疫苗 作為選項之一，民眾「支持國貨」的態度近日有些動搖，8月3日統計有99萬7971人有意願接種，昨天統計只剩98萬1863人，足足少了1.6萬人；非高端不打者僅17萬3356人，增加約200人。

對此，莊人祥澄清，主要是第四、第五輪的疫苗意願平台登記中，分別有人已經接種、預約疫苗。舉例而言，像是複選高端、AZ的民眾，若已接種AZ，因未開放混打，所以高端的選項會被剔除，登記人數就會下降。

第五輪莫德納疫苗預約接種將於8月11日至8月17日開打。莊人祥指出，若符合資格民眾未於時限內上網預約，會納入下一輪預約施打名單中，但實際開打的疫苗品牌仍視意願及供貨量而定。

台北榮總為預約民眾打疫苗。（記者邱德祥／攝影）

薛瑞元說，目前的因應之道，是有疫苗進來就安排打完。COVAX原承諾6月底會再運送一批AZ疫苗到台灣，至今沒下文，薛瑞元表示，COVAX優先送至較貧窮的國家，是一個可能性。台灣也一直與COVAX做確認，現在陸續還在追蹤。

至於疫苗存量到底夠不夠，他說，牽涉到疫苗會不會再進來，尤其是8、9月的時候。薛瑞元說，政府認為是會進來，但只要飛機還沒降落、實際拿到疫苗，就沒辦法確定會來到台灣。

指揮中心盤點疫苗剩餘量，第四輪及第五輪人數皆施打完畢後，所剩不到50萬劑。莊人祥表示，8月下旬有機會開打高端疫苗，但第六輪施打疫苗對象得看兩周內是否還有AZ、莫德納等其他疫苗進貨決定。

截至目前為止，台灣累計接種疫苗860萬7387次，疫苗接種人口涵蓋率達34.78%。