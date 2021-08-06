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嗆記者問高端「不健康」 陳時中道歉：我應修養好一點

記者楊雅棠、許政榆／台北6日電
高端疫苗已逾35萬劑通過檢驗封緘放行，8月下旬有機會開打。圖為高市教育人員施打疫苗。（記者劉學聖／攝影）
高端疫苗已逾35萬劑通過檢驗封緘放行，8月下旬有機會開打。圖為高市教育人員施打疫苗。（記者劉學聖／攝影）

高端疫苗已逾35萬劑通過檢驗封緘放行，8月下旬有機會開打。對前天記者提問高端疫苗品質問題，指揮中心指揮官陳時中開嗆「態度不健康」，陳昨道歉說：「很抱歉，我應該修養好一點，大家都很健康。」

高端疫苗從緊急使用授權（EUA）審查到檢驗封緘，爭議不斷。外界質疑高端疫苗分為「2L」和「50L」兩種製程，若高端以2L製程產品進行臨床試驗和申請EUA，量產以50L製程的產品供貨，是否也能用於公費接種？陳時中表示，高端疫苗已經衛福部食藥署審核通過EUA，製程則需符合另外的審查標準。

陳時中表示，EUA審查標準是今年6月訂定標準，透過與其他廠牌疫苗比較中和抗體，確認效果；至於安全性部分，已有3000多名受試者，「是完完全全的安全」。陳時中表示，EUA是很多專家討論結果，行政體系尊重專家意見。

民眾關心若接受高端疫苗臨床試驗，是否可登錄黃卡，發言人莊人祥表示，已聯絡廠商遞交受試者資料，讓指揮中心可上傳資料庫，黃卡須請廠商幫忙填寫發給。

陳時中前天在記者會上嗆聲記者，台北市長柯文哲諷刺，若以「台灣沒有疫苗可打」質問中央，「這問題會不會不健康？」陳時中昨天第一時間回應「是有一點」，但到記者會最後則主動道歉，表示自己修養應該好一點。

對於鴻海、台積電和慈濟洽談的1500萬劑BNT疫苗，鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，已在捷克施打BNT疫苗，更稱此行是「催貨進行式」。陳時中表示，郭台銘對BNT疫苗整體進度非常關心、努力，他（郭台銘）到歐洲與相關人員見面希望促成，「祝他馬到成功」。

高端疫苗 陳時中 EUA

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