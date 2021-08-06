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台灣單日增6本土案例 創疫情警戒新低

台灣新聞組／台北6日電
台北市萬華區阿公店預計9月復業，北市衛生局表示會依循中央規定。（本報資料照片）
台北市萬華區阿公店預計9月復業，北市衛生局表示會依循中央規定。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心5日宣布新增11例新冠確診病例，其中為6例本土病例，創下疫情警戒新低，另有5例境外移入；無增加死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增6例土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。

個案分布以新北市4例為最多，其中3例是新增感染源，且尚未釐清源頭，衛生局表示，當中有2例確診後Ct值高，推測可能是舊案，另有1例是因確診時間近，疫調才剛啟動，都需再釐清。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布1萬4522名確診個案中，已有1萬3001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

北市擬讓「阿公店」9月解封 洗色情汙名

此外，疫情趨緩，全台降為二級警戒，台北市規畫在不逾越中央規定下，讓「阿公店」在9月恢復營業，但對色情零容忍，希望洗刷阿公店汙名化質疑；新北市長侯友宜表示，新北市還沒有相關規畫，八大行業何時開放要視疫情再滾動檢討。

萬華曾爆發獅子會群聚事件，指揮官陳時中當時一句「人與人的連結」，讓萬華阿公店成為眾矢之的。台北市副市長蔡炳坤昨說，若中央在9月尚未對八大行業解封，北市不會逾越中央規定，一定是同步。

蔡炳坤指出，這次疫情，萬華是重災區，但阿公店要去汙名化，希望找回「讓長者聊天」的地方功能。他說，這次是從來沒有過的機會，歸零後重新出發，有機會和業者坐下來討論，透過自律，把色情排除，這是市府最大的期待。這次專案定調為「萬華重出發、重現萬種風華，阿公店再生、洗淨情色汙名」。

疫情 陳時中 侯友宜

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