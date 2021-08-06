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振興5倍券不排富 全民普發 雙北紛紛喊加碼

台灣新聞組／台北6日電

行政院5日表示，規畫推出的振興五倍券將比照去年振興三倍券，不排富全民普發，關於紙本券型態與面額，初步規畫一套十張，包括五張200元、兩張500元及新增的1000元面額有三張。

依去年三倍券經驗，民眾選擇數位券使用比例甚低，如何衝高今年數位券使用率？知情官員透露，將研議加大數位券優惠力道，並與業者討論如何規畫一種機制，方便民眾領取、商家辨識數位券。

為因應本土疫情、三級警戒防疫措施對國內多個產業造成的嚴重衝擊，行政院擬參考去年振興三倍券經驗，斥資1100餘億元推動振興五倍券，並在疫情趨穩後，於振興階段推動。

行政院言人羅秉成表示，振興五倍券的規畫，依據去年三倍券印製成本、行政費用，加起來大約20餘億元，若為五倍券，僅是面額三倍變五倍，行政成本不可能如外界估計暴增到136億元，也不會有圖利廠商的問題。

羅秉成表示，五倍券形式規畫包括數位、紙本，其中紙本券去年的一套有九張，今年因增加面額，會增加一套有十張券，評估將有原來的面額500、200元，也會有1000元，目前細節都還在規畫中。

對於推動時程，羅秉成表示，五倍券推動時程與疫情發展息息相關，若疫情更加平緩、獲得控制，就可推出振興措施刺激消費，若疫情還很緊張，就不是推動的好時機。

此外，雙北都提出將加碼紓困振興。新北市長侯友宜表示，等中央公布確定形式後，新北市就跟進加碼，一定花比去年更多力量帶動庶民經濟；新北經發局則表示，今年預算會比去年提高，會擴大把餐飲業或其他產業納入。

北市副市長黃珊珊說，已在規畫中央之外的紓困加碼，台北市不會考慮發紙本，至於怎麼用電子優惠或直接紓困到店家，在思考中，會以受創比較嚴重的產業為優先對象，正編列預算，9月會送到議會審查。

疫情 紓困 預算

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