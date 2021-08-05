打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」

全球陸續傳出「接種疫苗後仍染疫」的案例。（本報資料照片）

新北市板橋一間醫院爆發群聚感染，目前累積10人染疫，其中有7人曾施打過疫苗 ，但仍不幸染疫。對此，胸腔科重症醫師蘇一峰表示，即使接種疫苗，還是有一定的感染風險，原因其實在於「抗體濃度」不夠，呼籲醫護人員須格外謹慎，小心別把病毒帶回家。

針對「打過疫苗仍染疫」的案例在各國頻傳，蘇一峰在臉書 引述「新英格蘭 醫學雜誌（NEJM）」一篇研究。他說明，該研究以以色列近11500名「完全接種兩劑BNT疫苗」的醫護人員為調查對象，發現在1至4月間，有39人仍感染了新冠病毒，不過所有感染者均為輕症或無症狀。

蘇一峰接著說，研究人員針對染疫醫護中的22人測量抗體，經過分析後發現感染者的中和抗體水平較低，只有沒感染者的3分之1，意即打完疫苗後正常、沒遭感染者的保護抗體濃度，是這22位感染者的三倍。

蘇一峰說明，研究結果充分顯示，打疫苗後產生的抗體濃度越高，越能保護個體不受新冠病毒侵襲，且在AZ疫苗的實驗中，也發表過一樣的研究結果。總結來說，即使打完疫苗，若抗體濃度不足，仍有一定的感染風險存在，他也因此呼籲醫護人員須特別小心，別讓病毒跟著回家。

此外，蘇一峰文末提到，醫學期刊「Nature Medicine」曾公開發文指出，施打AZ疫苗後抗體弱、T細胞免疫強，施打mRNA疫苗則是抗體強、T細胞免疫弱，因此支持「混打」疫苗，讓個體的抗體與T細胞的抵抗力都增加，得到更好的免疫力。