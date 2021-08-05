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台本土確診增6例、0死 新北增4例個案最多

記者謝承恩、楊雅棠、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心8月5日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心8月5日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增11例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官指出，國際疫苗證明除了疫苗接種黃卡外，出國也可採用黃皮書認證。

指揮中心表示，5日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月23日至8月4日。個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布14522位確診個案中，已有13001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞(案15854)、南非(案15855)及美國(案15858、15859、15860)入境，入境日介於7月21日至8月3日。

指揮中心統計，截至目前台累計2152917例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2135371例排除)，其中15753例確診，分別為1280例境外移入，14420本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計791例新冠肺炎死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

疫情 疫苗 新冠肺炎

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