企業居家上班 疫後徵才新賣點 星展銀4成工時可在家

疫情加速企業數位化，未來居家辦公勢必成為常態。(本報資料照片)

疫情 帶來工作 型態的轉變，星展銀行開第一槍超前部署，昨天宣布等疫情結束後，在符合主管機關法規下，員工總工時最高40%可居家辦公，迎接未來工作新常態。由於疫情也加速企業數位化，未來也可能流感化，其他金融業者指出，未來居家辦公勢必成為常態，正討論疫後如何混合辦公模式，未來當成企業徵才「賣點」。

星展銀行台灣 區總經理林鑫川表示，疫情帶來了前所未有的變化與挑戰，也加速了銀行轉型，未來在疫情結束後，在符合主管機關法規下，員工將可以總工時最高40%居家辦公，另外60%則在辦公室工作。

許多科技業過去已經實施居家上班，但金融業由於涉及監理法遵、客戶隱私、資安等疑慮，若能常態實施居家上班，可說是跨出 一大步。

星展銀行表示，經過內部調查，有高達94%的同仁認同疫情期間公司對疫情的應變速度，有同仁表示在家工作後不僅減少通勤時間、增加與家人相處的時光，工作效率也因此提升許多。

不過，居家上班也會有後遺症，以往隨時能夠享受的實體辦公樂趣如工作團隊午餐、桌邊閒聊、下午茶等，都隨著遠距辦公而被剝奪，且工作與家庭的界線越來越模糊，花旗集團為此還推動「周五零視訊」，維持身心健康。

微軟工作趨勢報告也指出，「數位超載」已成為混合辦公新時代的迫切問題，全球受訪者有54%表示感受到工作過度，39%認為自己明顯疲勞，建議在企業在會議之間短暫休息，能讓腦部「重新開機」減少壓力。

大型金融業高層表示，增加在家上班的比例在技術上沒問題，但「客戶體驗最重要」，而且「很多客戶就是要上銀行」，一些財富管理大戶也需要銀行面對面的服務才有信任感，因此銀行會依客群及屬性，訂定策略選擇，預料年輕客戶占比高，分行數少且集中在都會區，業務又相對單純的大型企金銀行，較可能選擇提高居家上班的比率。

投信業者方面，外商和台灣本土業者做法不同。總部設在台北101大樓的野村投信指出，公司目前並沒有規畫比照星展銀行的做法，現階段是採取分AB班的分流措施，疫情趨緩後會恢復到公司上班；保德信投信目前內勤員工維持居家辦公，未來會視疫情狀況動態調整，並未考慮在疫後維持一部分人力居家辦公。