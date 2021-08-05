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「火速給高端EUA，卻拖郭董BNT」柯：有沒有考慮人民生命

台灣新聞組／台北5日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（截自指揮中心直播影片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（截自指揮中心直播影片）

總計35萬多劑高端疫苗完成封緘，指揮官陳時中表示，如累積至五、六十萬劑，預定8月下旬就可安排公費施打。昨天記者會上，媒體持續追問高端送了幾批疫苗？多少批疫苗需補件？連續兩天「忘了問」的陳時中反批提問者：「這不是健康的態度。」還稱此事與公共利益不大。

台北市前巿長郝龍斌及前衛生署長楊志良昨天至台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。陳時中則回應稱，「你不打，別人要打」。

台北市長柯文哲昨批，「執政不可以這麼傲慢。」柯說，「到現在為止，民進黨在疫苗的所作所為，沒有辦法說服我。」他質疑，政府對高端馬上給EUA，郭台銘說要買BNT，拖多久？新北市副市長劉和然昨受訪時表示，台灣疫苗問題用一個字形容就是「亂」，中央還利用很多策略、數字、方法甚至是預約系統去掩蓋問題。

柯文哲說，不是醫學界人士，不懂就算了，看得懂的人就更加憤怒。柯說，老百姓也不是傻瓜，實在無法理解，有必要這樣硬幹到底？這件事一定會記在民進黨政府上，到底有沒有將人民生命，放在考慮裡？

四批、26萬劑高端疫苗於7月30日通過封緘檢驗，昨天傍晚又有一批8萬劑通過檢驗，7月底通過檢驗的四批疫苗批號未連貫，外界質疑是否部分品質未過關。8月1日記者提問，「高端總共送多少疫苗封緘檢驗？」當時陳時中說，「我沒有記這數字。」隔天再度被問，他轉頭看疾管署官員說，「你們怎麼沒幫我掌握？」仍無答案。

昨天記者再次提問，質疑指揮中心是否無法掌握檢驗批次數量，陳時中突然動怒說，「我昨天就跟你講我忘了問，第一天問我不知道，第二天我跟你講我忘了問，用這樣的態度，我想不是健康的態度。」並怒斥「幾批事實上跟大眾利益關係不大」。

在發飆後，陳時中說，另有十批高端疫苗檢驗中，八批要求補件。至於需補哪些資料，陳時中表示，任何藥物或疫苗，有任何疑問都會請廠商說明，在審查藥物中很常見，「不會因為資料不全或有疑問就放著不管它，要打破砂鍋問到底」。

針對外界質疑高端疫苗的EUA快速核發，卻遲未通過BNT疫苗EUA，陳時中表示，BNT還沒要進來就沒有要EUA，是緊急輸入標的物才發EUA；至於BNT何時來，他沒把握。

高端疫苗 陳時中 EUA

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