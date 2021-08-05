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黑白集／「我今天就會簽給他」郭董急 阿中不急

黑白集
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

7月10日，鴻海和台積電即已和上海復星簽約完成BNT疫苗的採購，各界以為現在就等疫苗駕到。沒想到，等了快一個月，衛福部還沒發給BNT緊急授權（EUA）。被問到此事，陳時中笑笑說，「郭董對這東西是很急啦，我今天下午就會簽給他。」

郭董怎麼會不著急？他花了50億元想為台灣人民盡心力，一路被東卡西卡，始終有個無形的力量擋住目標。人家高端疫苗連三期試驗都不必做，衛福部就把審查委員都搞定，迅速發給EUA；相形之下，BNT倒像是個三級疫苗，被衛福部任意推拖拉擋。郭董除了乾著急，應該也很嘔吧。

這下，人們就明白當官的好處了。陳時中坐在那裡談笑風生，愛擋誰就擋誰，愛賞誰就賞誰，拗不下去就急轉彎，需要機靈就當即機靈。他那句「我下午就會簽給他」，官威凜凜，還等郭台銘向他叩首謝恩呢！

陳時中拖延BNT的緊急授權，自然也是精打細算過的。萬一給早了，疫苗預約平台立馬多了一個好選項；那麼，高端的競爭力豈非又矮人一截？所以，食藥署無論如何都要為高端開綠燈，比BNT早一步搶登預約平台。

陳時中高來高去，發EUA像變魔術，一張嘴說法變來變去，要點是絕不臉紅。這些特質，使他成為這些年來政府罕見的奇葩。能把霸氣的郭董耍成這樣，誰能出其右？

高端疫苗 陳時中 EUA

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