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民調：國產疫苗抗變種 過半民眾沒信心

台灣新聞組／台北5日電
台灣本土疫情速報 製表／醫藥組
台灣本土疫情速報 製表／醫藥組

疫苗平台第五輪今天上午10時起開放預約，至8月7日中午12時截止，預計51.9萬人可接種第二劑。截至8月3日，全台共289萬人接種第一劑莫德納，因疫苗不足，指揮中心只能拉長兩劑間隔時間，從原本4星期，變成10到12周，但專家提醒，延長二劑施打時間，必須留意保護力不足的情況。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，莫德納原廠建議二劑接種間隔28天，國內為增加第一劑疫苗接種率，延長為10至12周，不過，僅接種一劑，保護力約六成多，面對Delta變異株，防護力更低，建議指揮中心考慮混打，第二劑可以接種同為mRNA的BNT疫苗。

疾管署官網昨天更新BNT疫苗適用接種年齡，公告開放12歲以上民眾可接種BNT疫苗，只要疫苗到貨，即可讓12歲至17歲學生族群施打，人數約124.3萬人。

接種二劑疫苗滿14天，仍可能染疫，指揮中心發言人莊人祥表示，國內已有九例接種AZ疫苗後仍染疫案例，其中三例為接種第二劑疫苗後0至13天內確診，六例是接種第二劑滿14天確診，所幸均為輕症。

針對「國產疫苗對抗變種病毒的效果」，中華民意研究協會昨公布民調，五成二民眾沒有信心，有三成三民眾具信心；逾五成表示不考慮施打公費國產疫苗，僅一成五民眾表達一定會施打。

疫苗 莫德納 變種病毒

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