陳時中認了：高端疫苗沒做三期 無保護力資料

國民黨立院黨團3日舉行「元宵節還没到，EUA記錄變燈謎大會？」記者會，總召費鴻泰（中）批防疫指揮官陳時中為高端護航，通過EUA緊急授權是先射箭再畫靶。(記者曾吉松／攝影)

高端疫苗 簡介昨天登上疾管署網站，相較於AZ、莫德納、BNT等疫苗清楚記載保護力，高端並未標示「安全性及保護力效果」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 說，高端沒做第三期，不能生一個保護力資料出來，當時是以「免疫橋接」跟AZ疫苗做不劣性比較而審核通過EUA ，所以沒有保護力資料。

食藥署2日公布四批、26萬多劑高端疫苗完成檢驗封緘，但批號卻出現跳號，外界質疑高端品質。陳時中解釋，疫苗大多是以2公升、50公升容量製作，量產需委外使用200公升反應槽，目前還在審查中，等高端補件資料。

除了沒做三期試驗，保護力尚待確認及檢驗批號跳號，高端疫苗早在6月底即量產，送件至食藥署進行檢驗封緘尚未通過EUA，中華民國防疫學會理事長王任賢指出，在未取得EUA情況下，業者急著送件，衛福部還幫忙檢驗封緘，程序大有問題，批評「食藥署藐視法律，帶頭違法」，根本是拿全國老百姓當白老鼠。

王任賢表示，正常程序為業者獲EUA後，始能送件並進行檢驗封緘，中央如果想扶植國內廠商，先給預付款也就罷了，現在連檢驗封緘也小動作不斷，「給EUA是政府絕對權力，但不能亂用，否則恐成國際笑柄。」

陳時中解釋，一般疫苗研發上市過程要從製程研發、非臨床試驗、臨床試驗、查驗登記後才量產、檢驗封緘，但因新冠疫情，各國都要求疫苗研發加速量產，研發到一定程度就可進行下一階段、並且同時進行檢驗，簡化EUA行政流程，若仍停留過去方式，等查驗登記過再量產，EUA就失去意義。

高端疫苗簡介列了九項副作用，分別為注射部位疼痛（壓痛）、痠痛（全身無力）、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹（硬結）、噁心（嘔吐）、注射部位泛紅及發燒等。

不過指揮中心發言人莊人祥昨提出兩件罕見不良反應事件，分別為眼壓過高、顏面神經麻痺，顏面神經失調個案在接種高端前，就有上呼吸道感染，且這名個案之後已完全康復，是否與疫苗注射具關聯性，尚待調查。