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五倍券行政費恐破百億 藍籲發現金 綠委也批

台灣新聞組╱台北4日電
國民黨主席江啟臣串聯全台22縣市議會黨團，再籲蔡政府普發現金紓困。(記者鄭超文／攝影)
國民黨主席江啟臣串聯全台22縣市議會黨團，再籲蔡政府普發現金紓困。(記者鄭超文／攝影)

針對行政院研擬採「振興五倍券」，不發現金，國民黨主席江啟臣昨串聯全台22縣市議會黨團，再籲蔡政府普發現金紓困，節約行政成本，更直接有效、簡單便利幫助受苦民眾。連民進黨自家立委都質疑「五倍券」遠水救不了近火，希望可採數位券或現金供民眾選擇。行政院發言人羅秉成表示，各界意見都會研究參考。

國民黨強調，振興券不但效益有限，更徒增無謂行政成本，去年光發三倍券就花了22.56億元行政成本，發放方式又複雜，造成國人在領取及使用上出現許多亂象，都不如全民發放現金，更簡單、有效。

國民黨立委賴士葆以過去發放三倍券的方式估算，這次五倍券行政費用可能就要136億元，行政院有必要向全民說明為何要花這麼多的行政費用，是要圖利特定的外包廠商嗎？

但對於賴的估算，政院澄清，行政費用不可能高達百億，用總額去推估會失真。

民進黨立委高嘉瑜說，五倍券主要是藉消費來提升經濟，但包括餐飲、旅遊等產業，這種方式是給有錢有閒的人，很多人連生活都過不下去，急需現金紓困，很多人在這次紓困被排除在體制外，要他拿出閒錢來消費是緣木求魚、遠水救不了近火。

高嘉瑜說，「這個振興券離人民太遠，也和人民生活脫節」，希望行政院苦民所苦，趕快研擬發現金方式，幫助這些需要紓困的人，也能從稅收，例如證交稅增加近700多億元，做為發放籌碼；另可用數位券或現金供人民選擇。

民眾黨立院黨團昨與餐飲業者呼籲，政府應先做好紓困，再談振興，並應放寬紓困門檻，否則店家營運不下去，振興政策也只是畫大餅，無法實質幫助。新北市議員葉元之表示，一位開店六年的老闆就說，政府先前發放消費券，對小店沒有效益，幾乎都是拿去賣場、超商一次性購買民生用品，只對大企業有效益。

政大財政系名譽教授曾巨威表示，「如果三倍券真的如政府宣傳得那麼有效，現在發二十倍券就好了。」現在喊發五倍券，做法上似乎和去年三倍券如出一轍、毫無長進、一樣愚蠢，顯然沒有好好檢討及面對去年三倍券的錯誤，淪為自欺欺人的表面宣傳而已。

羅秉成回應，目前仍參考去年三倍券的經驗，朝發放振興券的方向規畫紓困振興，尤其去年領券率相當高，顯然得到民眾的支持，同時對經濟復甦也產生非常大的效益。至於何時發、如何發、是不是發五倍券，他表示，待定案後，會正式向大家說明。

紓困 國民黨 民進黨

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