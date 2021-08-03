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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

慘… 台4388企業、逾5.6萬人無薪假 連3周增萬人

記者江睿智／台北3日電
新冠肺炎疫情爆發以來，各行各業都受影響，勞動部統計無薪假逾五萬人。（記者許正宏／攝影）
新冠肺炎疫情爆發以來，各行各業都受影響，勞動部統計無薪假逾五萬人。（記者許正宏／攝影）

疫情警戒已降至二級，但無薪假情勢反而走高。勞動部2日發布最新統計指出，目前實施無薪假暴增至4388家、人數達5萬6687人，一周內暴增709家、1萬1714人，其中住宿餐飲業一口氣暴增逾5000人。主要集中在六都，其中又以雙北為重災區，人數皆破萬人，台北市有高達逾1.5萬人實施無薪假。

勞動部表示，目前實施無薪假家數創2009年、有無薪假統計以來最高紀錄；實施無薪假人數則連三周、每周增加逾萬人之多，人數創下金融海嘯之後最多。

其中，雙北是這波本土疫情的重中之重，也是無薪假重災區。防疫警戒降為二級，雙北直到今日才開放餐飲內用，使得無薪假居高不下。新北市目前實施無薪假家數有835家、1萬0327人；台北市則有896家、1萬5289人。

此外，宜蘭因鄰近雙北，受到疫情衝擊，雙北市民減少出遊，連帶宜蘭觀光旅遊、住宿餐飲也跟著受創，無薪假情勢亦較其他縣市嚴重，目前有122家、2662人實施無薪假。

政治大學勞研所教授成之約表示，防疫措施逐步解封，無薪假家數和人數卻未見緩和，顯見業者已經撐到極限。而防疫降級後，內需產業回復力道仍弱，速度仍慢，例如，餐飲業開放內用、國內旅遊組團仍有人數限制，難以立刻回復到疫情前水準，更難以出現報復性消費。他再次呼籲政府盡快祭出振興券措施。

勞動部統計指出，住宿餐飲業實施無薪假已連四周新增逾5,000人，目前攀升至1187家、2萬6482人，占這期無薪假人數近半。一周之內暴增183家、5242人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本期仍有數家旅館業者通報實施無薪假，人數在百人至300多人之間。

黃維琛分析，暑假往往是內需產業的旺季，而今受到疫情衝擊，很多行業仍無法回復到正常狀況，如游泳池、八大行業等，因此形成傳統的旺季不旺；防疫警戒降級後，部分行業如娛樂場所、旅館可以營業，但大多是有限制人數的情況下，與以往人潮仍有一段明顯差距，尤其旅館業要等到民眾願意出門旅行才會回復，回復時間會比餐飲業更久。

黃維琛表示，雖然防疫警戒降級，無薪假人數很難能立即下降，仍會維持在高檔一段時間。未來在疫苗施打逐漸普及，預計在9月開學後，學生、家長也比較有機會恢復原本的生活秩序，無薪假才有機會往下走。

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