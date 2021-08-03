台雙北餐廳「有條件」內用 疫情若升溫就喊卡

8月3日起雙北市開放餐廳內用；新北一家餐廳在午餐時間，為避免顧客入內，仍拉下一半鐵門營業。（記者侯永全／攝影）

台北市長柯文哲 與新北市長侯友宜2日在各自疫情 記者會上宣布，有條件開放餐飲內用。台北市設二周觀察期，若疫情變嚴重就喊卡；新北市提出兩個指標，若Delta變異株進到新北，或者疫情出現升溫，就再度禁止內用。

行政院昨天也表示，國內疫情持續趨緩，8月10日起有望進一步放寬管制措施。行政院昨日上午召開擴大防疫 會議，行政院長蘇貞昌認為，國內在7月27日警戒降級後，防疫措施適度鬆綁下，疫情仍保持穩定，將研議是否得於10日後進一步適度鬆綁相關管制措施。

中央流行疫情指揮中心昨天公布本土確診新增12例及2例境外移入，零死亡。防疫指揮官陳時中表示，降級一周以來，疫情沒有大變化，確診案例數也比較少，已經連續20天，單日沒有超過十例不明感染源，但上周情況無法代表降級的影響，必須再觀察本周或下周狀況。

陳時中表示，初步評估10日後應無須再次加嚴管制，但鬆綁可能性較低，防疫管制傾向維持不變。

柯文哲昨日在北市疫情記者會上宣布，今日起開放餐廳內用，不過，要遵守室內50人、室外100人規定，若場地很大人數超過，則要採分艙分流，三天前要以書面跟北市衛生局報備。這波開放餐廳內用先觀察兩周，但若疫情變嚴重，就馬上喊卡。

柯文哲說，原則上即使是自助餐也要由服務人員服務，用餐鼓勵以個人套餐為主，不同桌間隔1.5公尺、用屏風、隔板、包廂，餐飲從業人員最好是打疫苗，若沒打疫苗每周要篩檢；若餐廳不符合規定，要罰台幣3000元(約107美元)到台幣1.5萬元(約536美元)。如果有顧客或員工確診，將停業三天，再11天僅能外帶外用。

新北市長侯友宜昨日也宣布，新北市今日起開放餐飲內用，並公布滾動式調整警戒標準，若新北市出現本土Delta病毒案例，或是疫情升溫，都會暫停內用。