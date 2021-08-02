台疫情趨緩 雙北宜蘭餐飲開放內用

雙北市長2日同步鬆綁餐廳用餐規定，從3日起准許內用，餐飲業者細心架設透明隔板，喜迎暌違已久的內用客人。記者蘇健忠／攝影

嘉義縣市停內用 6日再評估

台雙北市疫情 趨緩，3日起有條件同步開放餐飲內用，宜蘭縣也跟進宣布。台北市長柯文哲說，先觀察兩個禮拜，若疫情變嚴重就馬上喊卡；新北市長侯友宜提出兩個指標，若Delta變異株進到新北，或者疫情出現上升，就會再度禁止。除了因爆發工廠群聚而停止內用的嘉義縣市，維持到6日再評估外，全台餐廳開放內用。

行政院長蘇貞昌2日召開擴大防疫 會議，指示政院秘書長李孟諺本周召集相關部會，再次盤點相關管制措施執行狀況，研議是否可在8月10日後，進一步適度鬆綁相關管制措施。

適度鬆綁 9日後才可能宣布

指揮中心指揮官陳時中表示，僅以降二級的第一星期疫情，無法完整代表降級後的真實影響，須待下周才能較準確評估。如果評估適合適度鬆綁，8月9日後才可能宣布。

陳時中強調，解封大不易，近期國際疫情再度蠢蠢欲動，泰國、馬來西亞每天新增個案至少1萬8千例，面臨變化多端的疫情，無論疫苗 打到多少，都要非常提高警覺，社區需要維持一定防疫強度。

5倍券預算規模1,100億

振興經濟措施方面，行政院長蘇貞昌上周召集相關部會首長討論「振興5倍券」，確定1千元換5千元方案，預算規模約1,100億元，採實體券與數位券同步發行。至於是否最快9月底推出，行政院僅說要視疫苗覆蓋率、疫情穩定，再來確定時間。

雙北是這波最後開放餐廳內用的地區，柯文哲說，防疫與經濟要取得一個平衡，若一直封下去，不是辦法，首都生活圈標準不能不一樣，包括發布時間、降級標準，雙北都有協調。侯友宜說，都有跟柯團隊討論，做出決定後同步實施。

侯：有1例Delta就禁內用

柯文哲提醒，雖然餐飲開放內用，請大家避免邊吃邊聊，吃飽了把口罩戴起來再聊天，若有工作人員或顧客確診，場所至少暫停營業3日，恢復營業11天內暫停內用。

侯友宜以疫苗覆蓋率超過5成的新加坡為例，開放餐廳內用後3周，當Delta變異株進來，確診病例大增，馬上又禁止內用，因此要做好境外控管，只要有1例Delta變異株在新北市就要禁止內用，並且要觀察確診數、群聚感染、感染源和社區陽性率等指標，若看到病毒往上衝，也要暫停內用。

超商可入座 洗手間暫不開放

雙北宣布開放內用後，包括麥當勞、漢堡王、摩斯、頂呱呱等連鎖速食業者均表示，會落實實聯制、人流管制，並採梅花座或設置隔板以維護防疫距離；至於部分餐飲集團為避免共食，規畫推出個人餐及專人分盤上菜等服務。四大超商也宣布，依市政府規範，將有條件開放座位區，但洗手間仍暫不開放。

台北市3日起有條件開放釣蝦場、夾娃娃機店；新北市也開放公有運動、健身中心與水上運動中心。