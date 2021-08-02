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染疫痊癒了 標籤難撕除… 蔣萬安：別讓康復者孤立無援

記者劉宛琳、徐偉真／台北2日電
染疫康復者遭歧視，甚至有人遭職場拒絕回辦公室，國民黨立委蔣萬安呼籲政府制訂指引。圖為示意圖。（本報資料照片）
染疫康復者遭歧視，甚至有人遭職場拒絕回辦公室，國民黨立委蔣萬安呼籲政府制訂指引。圖為示意圖。（本報資料照片）

疫情爆發以來，已有超過1萬5000名確診者解隔離。國民黨立委蔣萬安提醒，「歧視染疫康復者」的狀況已在社區、職場浮現，目前英美等國已訂有相關指引供康復者參考，蔡政府應盡速制訂指引並給予協助，「沒人希望染疫，染疫更不該成為沉重的標籤，別讓康復者孤立無援」。

新冠肺炎疫情延燒全球超過一年，有人還在和病毒奮鬥，有人已痊癒回到社會和職場，卻無法回到染疫前的生活，被貼上「確診者」標籤，明明已痊癒卻撕不下來，遭職場拒絕回辦公室上班，在社區也承受鄰居異樣的眼光。有人則因為消化問題就醫，雖跟新冠肺炎無關，診所卻因為他曾染疫拒絕他看病，即使他快篩陰性也不得其門而入，讓他非常氣憤。國民黨立委蔣萬安接獲陳情，「確診者康復後不敢上班，只能躲在家裡垂淚」。

蔣萬安舉例，像是「染疫康復後是否仍具有病毒傳染力？」「雇主明示、暗示不用回來上班，我該怎麼辦？」「我該如何面對社會及職場歧視、排擠？」「新冠肺炎會對身體造成哪些後遺症？」「想請假看醫生，若雇主不准假、扣薪怎麼辦？」等問題，目前都沒有官方統一、清楚的回應及解答。

蔣萬安指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）發布評估及照顧「新冠肺炎康復後症狀」患者臨時指南，清楚告訴民眾「新冠肺炎康復後症狀」（Post-COVID Conditions）的定義，並建議持續追蹤患者狀況，告知患者可以尋求哪些醫療資源協助；美國各地醫療中心也正建立「新冠肺炎康復後症狀」照護診所，匯集各醫學領域團隊，為病患提供更全面的治療。

蔣萬安強調，新冠肺炎已改變了社會及民眾的生活形態，未來更可能「流感化」，政府有義務針對染疫康復者盡速制訂指引，除了向社會大眾傳遞正確的病症資訊，也對染疫康復者提供醫療、心理、職場等各方面的支援與協助，別讓康復民眾求助無門、獨自承擔，受到二度傷害。

新冠肺炎 美國 疫情

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