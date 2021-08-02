三倍券促台灣千億商機？ 在野批大內宣

台灣經濟部日前提出去年三倍券執行成效書面報告，直指促成千億商機；在野黨抨擊該報告「太誇張、完全是大內宣」。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情 衝擊經濟，今年振興券如何發放備受關注。經濟部日前提出去年三倍券執行成效書面報告，直指促成千億商機，讓台灣 連續兩年經濟成長率位居亞洲四小龍第一；在野黨抨擊該報告「太誇張、完全是大內宣」，呼籲紓解民間燃眉之急才是正道。綠營立委對今年擬發放「振興五倍券」樂觀其成，但提醒應與去年做法有所區隔。

經濟部上月出爐的報告提到，去年透過三倍券發放達到「點火效應」，平均每人消費金額約5785元（台幣，下同，約206.9美元），估計至少達到1349億元經濟效益，帶動消費提升及國內經濟回溫，還創造人力需求提升。

該報告結語表示，政府透過相關振興方案，緩和失業與減班休息人數，改善就業市場情勢，帶動民間消費成長；依主計總處公布去年第四季經濟成長率概估值為5.09%，2020年經濟成長率3.11%，連續兩年位居亞洲四小龍第一，領先全球所有已開發國家。

時代力量立院黨團總召邱顯智說，經濟部報告不該流於大內宣，應有相關科學實證和調查，「不該報喜不報憂」。民眾黨立委張其祿也說，「若發券就可達到經濟成長，那以後就發券就可以了嗎？經濟部的報告太誇張，去年GDP能夠成長，是因疫情讓外銷帶動，跟振興券沒什麼關係。」

國民黨立委李貴敏表示，去年政院發行三倍券，光行政成本就高達20幾億，救命錢跟振興紓困是兩回事，「民進黨 政府就不要再吹下去了，快點普發現金，舒緩民間燃眉之急才是正道。」

民進黨立委陳亭妃指出，今年疫情衝擊大，要和去年三倍券做法有所區隔；以去年經濟效益比例粗估，若發放「振興五倍券」（一千元換五千元），每人消費金額可達約9600元，估計可有2238億元的經濟效益，她樂觀其成。