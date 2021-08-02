動物園、樂園解封 想玩得先掃碼預約 爺奶搞不懂

台北市立動物園1日一早就有預約民眾排隊準備入園。（記者黃義書／攝影）

疫情 降級後首個周日，也是台北兒童新樂園 、台北市立動物園 重新開園第一天，民眾難掩興奮大排長龍等待入園，但因遊樂設施防疫限制多，有遊客「玩到氣炸了」，許多沒預約的遊客抵達動物園才知道採取預約制，且上下午均已滿場，難掩失望神情。

張先生昨天帶小孩到兒童新樂園，他說很多是爺爺奶奶帶著小朋友進場，但開放的15項遊樂設施都要先掃QR碼預約，再依場次分時分流遊玩，但很多長者有數位落差，根本不知怎麼辦。

另外，每批遊客使用完遊樂設施後，工作人員都會先清消一遍，遊客等待的時間拉長，加上天氣悶熱，不少人抱怨「又悶又熱、還要戴口罩，排隊等待時間很久，玩到最後真的很生氣」。

封園77天的北市動物園，上午8點多開放入場前一度大排長龍，一家四口逛動物園的許先生說，還滿好預約的，可能大家還是對疫情有點擔心。跟著孫子女兒逛動物園的黃伯伯說，一早跟兒孫出來走走，因為疫情不得飲食，全家特地吃飽飽準備好好逛逛。不過也有大直來的民眾，跟著朋友想逛動物園，因為不知道要預約，白跑一趟。

動物園發言人曹先紹表示，室內場館及會與動物近距離接觸的區域，包含穿山甲館、大貓熊館、兒童動物區等熱門區域暫時關閉，目前園區採預約制，上下午各1800名額，每小時限制600人入園，園方會透過廣播提醒哪個區域人潮較多，原本可乘載72人的動物園遊園車降載為36人。

台北市政府建置的台北旅遊人潮燈號警示系統，包括貓空、內湖白石湖等景點，昨周日人潮警示均為人潮偏少的綠燈，倒是陽明山國家公園的二子坪停車場上午11點多一度滿場。

新北三峽行修宮旁的白雞停車場昨天中午出現車潮，人潮儀表板顯示達到容留量5成臨界值，立即人車管制。據了解，今天是關聖帝君生日，許多民眾趕在周日前往參拜，引來人潮。碧潭風景區一度也達容留量3成。