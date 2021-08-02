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Delta平均1傳9傳染力如水痘 台邊境嚴防

記者蕭羽耘／台北2日電
指揮中心專家小組召集人張上淳強調，Delta傳染力驚人，「邊境嚴守很重要」。（圖：指揮中心提供）
指揮中心專家小組召集人張上淳強調，Delta傳染力驚人，「邊境嚴守很重要」。（圖：指揮中心提供）

台灣昨新增14例新冠肺炎確診個案，12例本土、兩例境外移入，另新增兩例死亡。台灣疫情趨緩，全球仍延燒，美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，Delta病毒變異株具極高傳染力，與水痘並駕齊驅，平均一人可傳染給九人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，Delta病毒傳染力驚人，不管疫苗覆蓋率高低，「全球疫情都在燒」，台灣須嚴守邊境。

指揮中心專家小組召集人張上淳昨強調，美國CDC資料顯示，將Delta病毒株傳播速率、模式假設為R0，發現Delta傳染力與水痘幾乎一樣，不少國家解封之後，再度引發新一波感染，為此，美國已要求民眾戴上口罩。

張上淳說，「邊境嚴守很重要」，盡可能不讓Delta病毒株進到台灣，或延緩它進到社區。

疫苗高覆蓋率國家也不敵Delta病毒，陳時中表示，以色列、荷蘭、英國與美國等國疫苗覆蓋率屬於全球績優班，但近期疫情再起，以色列施打效果很好，原本單日確診數每天小於百人，但近期上升至2000多，因此，即日起讓60歲以上長者追加第三劑新冠疫苗。

昨新增12例本土個案，七男、五女，年齡介於未滿五歲至60多歲，發病日介於7月23日至7月31日。個案分布上，以新北市六例為最多，其次為台北市四例、桃園市及台中市各一例。

至於嘉義縣水上鄉爆發職場群聚事件，共11人確診。陳時中說，該群聚感染並未擴大，共匡列採撿98人，全數檢驗完畢，其中陰性88人、陽性10人。

Delta病毒 台灣 美國

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