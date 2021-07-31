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嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣民眾自費出國打二劑疫苗，入境仍需要比照一般民眾自費入住防疫旅館14日，要求能否放寬或縮短檢疫天數。指揮中心指揮官陳時中表示，過去有考慮放寬，但Delta變異株侵襲率高，至今仍維持嚴防邊境管制，不能放寬或縮短檢疫天數，他更列舉美國疫苗涵蓋率高，但近日仍爆出15萬例確診者，直呼「還以為我看錯了」，現有入境規定及口罩禁令，仍須持續並嚴密注意。

中央流行疫情指揮中心宣布於7月21日，加強國籍機組員的檢疫措施，屆時機組員若是從高風險8國返台，仍要進行14天居家檢疫，一般台灣民眾自高風險國家入境同樣也要自費入住檢疫旅館14天，未來是否能比照施打滿二劑疫苗者放寬檢疫規定。

陳時中表示，近日有一例新增的境外移入個案，為曾經出國打了二劑BNT疫苗，仍確診，而且是感染Delta變異株，「Delta的侵襲率很高，現在仍要嚴防。」

他指出，近來美國爆出來的確診案例是15萬多例，只要在涵蓋率高的疫苗的情況，稍微不注意仍會感染情況，對比台灣原本說口罩禁令要放寬，現在也要持續禁止，且須要嚴密的注意。發言人莊人祥指出，目前境內本土案例施打完二劑疫苗卻仍確診者，維持9例。其中經過14天後染疫者為5例，至於有4例為0至13天內染疫。

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