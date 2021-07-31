我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」

台灣新聞組／台北31日電
行政院針將對疫苗平台進行討論，是否採取地方發通知單及預約平台雙軌施打，最快31日會有結果。（本報資料照片）
行政院針將對疫苗平台進行討論，是否採取地方發通知單及預約平台雙軌施打，最快31日會有結果。（本報資料照片）

昨天是第四輪疫苗開打首日，部分縣市因疫苗量不足、調度分配出問題，導致已預約民眾撲空；第二劑疫苗施打須上網登記，造成許多長者不便，不分藍綠縣市首長齊逆時中，促採預約、通知雙軌制。對此，指揮中心指揮官陳時中表示將進行討論，最快今天會有結果。

藍營：沒疫苗可打 綠失信於民

此外，台灣新冠肺炎疫苗出現斷炊疑慮，部分縣市與國、高中教師疫苗都停打。「蔡政府說好的疫苗呢？」國民黨主席江啟臣昨天批評，民進黨政府上周還大肆批評地方政府疫苗施打速度慢，這周就沒疫苗給民眾打，失信於民。

綜合媒體報導，許多長者不會上網預約第二劑疫苗，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦呼籲中央採預約、通知制雙軌並行，避免長者憂慮，或者因數位落差造成恐慌，幫長者施打疫苗「求好求穩不求快」。

台中市長盧秀燕、新竹市長林智堅則盼第二劑接種能比照第一劑模式，由民政系統通知長者；林智堅說，新竹市有疫苗預約專線可供服務，市府也會持續跟中央溝通，希望中央能讓地方因地制宜。

台南市長黃偉哲昨也宣布，即起75歲長者可打電話到區公所、戶政事務所、衛生所預約，或帶健保卡到場由單一窗口專人協助登記，全力消弭數位落差。

面對藍綠縣市齊逆時中，陳時中表示，目前疫苗接種工作壓力大，擔心發通知書會造成負擔，「還是傾向能在預約平台來解決相關問題」，但會將各方建議納入參考，今午與行政院政委唐鳳團隊討論，找出折衷的做法，為長輩開方便門。

另外，彰化縣傳出通知第四輪共6萬7000多人預約接種，但中央只配發2萬多劑疫苗，民眾不解，為何醫院沒疫苗，卻還能預約接種成功。

陳時中表示，中央配發給彰化的疫苗量不會少，當初各縣市都有結餘量都是要留到這一輪打，但這幾天施打量能大，多集中這幾天接種完畢，並表示「缺少的量，我會親自聯繫，不會讓他們缺。」

疫苗 陳時中 台灣

上一則

政院獨鍾振興券 藍委疑是否為照顧特定廠商

延伸閱讀

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」
台灣嘉義爆工廠群聚 11人確診 最小5歲

台灣嘉義爆工廠群聚 11人確診 最小5歲
第2劑疫苗要上網預約 長輩「數位落差」好無助

第2劑疫苗要上網預約 長輩「數位落差」好無助
386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見