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1922連線烏龍…百人收通知要打AZ 到醫院卻無疫苗

台灣新聞組／台北31日電
新竹縣湖口鄉仁慈醫院。（取材自GoogleMaps）
新竹縣湖口鄉仁慈醫院。（取材自GoogleMaps）

預約平台出包？新竹縣湖口鄉仁慈醫院昨湧入大批民眾要打AZ疫苗，但因院方未接獲通知，也未獲配疫苗，緊急聯絡鄰近的湖口衛生所，才讓285名透過預約平台登記的民眾轉往接種。由於第四輪疫苗接種出現疫苗遠不及施打人數狀況，新北市副市長劉和然直言，這是全國性問題，「如果疫苗夠，哪需要上網預約意願？」

這起烏龍事件，疑因1922預約平台與醫院系統的資料未及時連線，醫院未收到AZ疫苗接種通知，加上昨天湖口的大型社區接種站王爺壟運動公園未提供服務，想打疫苗民眾選填仁慈醫院為接種，導致醫院沒AZ可打。

仁慈醫院醫護表示，昨上午預備為160名民眾接種莫德納疫苗，一早就開始發放號碼牌，不料後來號碼牌竟不夠，眼看愈來愈多民眾來打疫苗，院方認為民眾既然收到通知，就該替他們接種，所以讓民眾排隊等候。

不過，醫護人員才接種到第五位民眾，告知接種是「莫德納疫苗」和打疫苗應注意事項，民眾突然反映，在平台預約的是AZ，讓醫護嚇一跳，因為醫院根本沒接到30日要接種AZ疫苗通知。

醫護詢問等候民眾，上百人都要打AZ疫苗，院方立刻通知衛生局及衛生所，經協調，湖口鄉衛生所緊急加開疫苗門診，二小時內替這些民眾打完疫苗。

疫苗 莫德納

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