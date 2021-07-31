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陳時中坦言第5輪疫苗供貨吃緊 傳高端上場銜接

台灣新聞組／台北31日電

第四輪疫苗開打，全台已有103.5萬人預約接種AZ疫苗，民眾積極施打疫苗，卻傳出供貨吃緊，中央疫情指揮中心指揮官陳時中坦言未來確實有供貨吃緊情況，第五輪疫苗接種就是手上有什麼疫苗就打，外界也評估國產高端疫苗將接棒施打。

截至7月29日，台灣疫苗接種涵蓋率達31.86%、劑次人口比為33.32。第四輪登記接種AZ疫苗者103.5萬人，若全數施打完畢，僅餘近17萬劑AZ疫苗，不足以供應第五輪。

除AZ外，台灣也有396萬人等著施打第一劑莫德納，未來第五輪是否會有機會開打？陳時中說，由於接種時間差問題，第五輪要再等等，仍會朝向手頭上有的疫苗種類來打，目前莫德納疫苗仍有供貨有延遲的問題，會持續保留莫德納總量一半，規畫作為第一劑人員施打。

另據蘋果日報導，消息人士透露，自從高端疫苗通過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）後，即開始積極籌備上市事宜，目前行政相關資料準備接近完成，若過程一切順利，最快下周即可交付疫苗給予食藥署，再由食藥署檢驗封緘，料可於8月底前供貨100萬劑，但是否在第五輪開始施打，仍須指揮中心決定。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，若高端疫苗於8月順利開打，其免疫效果不錯，民眾不需太過憂心保護力問題，但未來在抗體持續性上還需再觀察，因國際許多疫苗都朝著要追加第三劑的方向進行，這也是國產疫苗要思考的重點。

黃玉成強調，國產疫苗若可銜接進口疫苗短缺的空窗期，數量也比較好控制、分配，有助提高疫苗涵蓋率，但混打國產疫苗還是未知數，須等待相關研究結果。

高端疫苗 台灣 莫德納

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