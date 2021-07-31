疫情降級才4天 嘉義工廠爆群聚 11人確診

嘉義縣一家工廠爆群聚感染，清潔隊在染疫工廠及周邊村落社區全面清消。（記者魯永明／攝影）

疫情 警戒降至二級才四天，疫情平穩的嘉義縣出現工廠群聚，同在工廠作業的老闆夫婦及員工、接觸者共11人染疫，最小患者是女員工五歲女兒。這起群聚跨嘉義縣五鄉鎮市及嘉義市，指揮中心指揮官陳時中 昨表示，個案中有接觸者有北部旅遊史，研判因此感染，目前採集中檢疫，希望群聚不再擴大。

嘉義縣長翁章梁昨宣布，即起至8月6日，嘉縣防疫 加嚴，餐廳和夜市禁內用，只能外帶；公祭全面停止，公有場館暫停開放，故宮南院閉館，縣府及鄉鎮市公所辦理活動取消或延期。共同生活圈的嘉義市長黃敏惠也宣布跟進，採取相同升級加嚴防疫措施到8月6日。

陳時中表示，最初有症狀的指標個案為案15743，採檢陽性後，職場相關人員列居家隔離，後續接連採檢出七名染疫個案。一位尚未取得案號的個案，一開始採檢陰性，隔日再採檢為陽性，且CT值相對高，研判可能從此個案傳播；進一步調查發現，未取號個案與另一名接觸者曾至北部聚會。

此外，高雄近日爆發「特殊交友圈」群聚事件，確診者至昨天已達四例，高雄市衛生局經抽血檢驗，查出新增30多歲確診男子（案15770）有北部活動史，是指標個案。新增男子是疫調人員協同警方花三天找出的指標個案。陳其邁說，案主7月初到台北與友人有密切聚會，但PCR採檢陰性、血清抗體卻是陽性，研判在台北聚會被感染，市府正根據感染源阻斷傳播鏈。